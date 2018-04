Pascal Quignard et Sylvie Allouche primés à Deauville

Les 13 membres du Prix littéraire du Festival Livres & Musiques de Deauville, sous la présidence de Jérôme Garcin, ont désigné Pascal Quignard lauréat du 15e Prix de la Ville de Deauville avec son roman Dans ce jardin qu’on aimait aux éditions Grasset. Depuis 15 ans, ce prix littéraire met chaque année à l’honneur les auteurs contemporains inspirés par la musique. Virginie Despentes, Alain Gerber, Jean Echenoz, Valentine Goby, Stéphane Héaume, Gilles Leroy ou encore Colette Fellous ont reçu ce prix par le passé.Le Prix est doté de 4 500 €. Il a été remis à Pascal Quignard au Théâtre du Casino Barrière Deauville lors d’une soirée d’anniversaire réunissant les sélectionnés de l’édition 2018 mais aussi d’anciens lauréats comme Frédérique Deghelt (2017), Michel Bernard (2015) ou Nicolas d'Estienne d'Orves (2011). La remise du prix a été suivie d’une lecture du texte lauréat par la comédienne Anne-Marie Philipe.

Le résumé de l'éditeur pour Dans ce jardin qu’on aimait :

« Le révérend Simeon Pease Cheney est le premier compositeur moderne à avoir noté tous les chants des oiseaux qu'il avait entendus, au cours de son ministère, venir pépier dans le jardin de sa cure, au cours des années 1860-1880. Il nota jusqu'aux gouttes de l'arrivée d'eau mal fermée dans l'arrosoir sur le pavé de sa cour. Il transcrivit jusqu'au son particulier que faisait le porte-manteau du corridor quand le vent s'engouffrait dans les trench-coats et les pèlerines l'hiver. J'ai été soudain ensorcelé par cet étrange presbytère tout à coup devenu sonore, et je me suis mis à être heureux dans ce jardin obsédé par l'amour que cet homme portait à sa femme disparue. » Pascal Quignard