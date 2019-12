Pascal Quignard reçoit le Prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de son oeuvre

Pascal Quignard, en 2013 (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

En 1968, à 20 ans, Pascal Quignard entre dans le groupe de la revue l’Éphémère (Paul Celan, Yves Bonnefoy, Michel Leiris, Louis-René des Forêts…) et publie son premier essai chez Gallimard. Ses romans, dont Le Salon de Wurtemberg, Tous les matins du monde ou Villa Amalia — les deux derniers ayant donné lieu à des adaptations cinématographiques brillantes — le font largement connaître.En 1994, il quitte toutes ses autres fonctions pour ne plus se consacrer qu’à l’écriture. Il entame en 1999 Le Dernier royaume, dont les premiers tomes paraissent en 2002. Ni essais, ni romans, — « tous les genres sont tombés » —, ces livres, dont il existe à ce jour dix tomes, sont des explorations libres de l’esprit de l’auteur.Le Prix Marquerite Yourcenar, doté de 8000 € par la Scam, a été attribué par un jury présidé par Benoît Peeters et composé de Laura Alcoba, Pascal Boille, Catherine Clément, Colette Fellous, Nedim Gürsel, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Bertrand Leclair, Pascal Ory.L'année dernière, le Prix Marguerite Yourcenar avait été décerné à Jean Echenoz Notons que l'année prochaine, du 8 avril au 7 juin 2020, la Galerie des donateurs de la Bibliothèque nationale de France laissera voir l'héritage fascinant légué par Pascal Quignard à l'institution, avec une grande exposition . Les archives personnelles de l'auteur, comprenant plusieurs manuscrits, dont celui de Boutès, enluminé par ses soins, seront exposées.