Passer une nuit de la littérature à Paris, ce 30 mai

Le FICEP et les centres culturels étrangers de Paris avaient à cœur, malgré la période actuelle, d’inviter tous les amoureux de la littérature ou simplement curieux à découvrir 15 auteurs étrangers et l’une de leurs œuvres publiées récemment en français ou traduction française.« On oublie les promenades et balades dans un quartier de Paris, cette année la découverte de la littérature étrangère se fera en ligne », annonce le FICEP.La manifestation sera ainsi organisée en collaboration avec 15 centres et instituts culturels étrangers de Paris, et en coopération avec le ministère de la Culture et la Mairie de Paris.Cela prendra la forme de vidéos (lectures et entretien avec l’auteur) qui seront mises en ligne le soir du 30 mai (toutes les 20mn).Les auteurs invités seront :Arne Ulbricht —Allemagne/ Fiston Mwanza Mujila —Autriche/ Constance Chlore —Belgique francophone/ Naomi Fontaine —Canada/ Gerard Guix —Catalogne/ Tiit Aleksejev —Estonie/ Hàris Vlavianos —Grèce/ Emilie Pine —Irlande/ Lisa Ginzburg — Italie/ Jean Portante —Luxembourg/ Natacha Henry —Pologne/ Mia Couto —Portugal/ Marek Šindelka - République tchèque/ Petrika Ionesco —Roumanie/ Lo Chih-ch’eng —TaiwanPlus d’informations à venir sur le site internet et le détail des auteurs intervenants à consulter et/ou télécharger ci-dessous.