Patrick Nieto, Prix de l’Embouchure pour Corrompu

Arnaud Rossignol, capitaine de police en fin de carrière à la brigade des stupéfiants de Bordeaux, peine à financer un train de vie au-dessus de ses moyens. Aussi, lorsqu’un voyou lui propose de l’argent pour tromper la vigilance de la douane maritime lors du débarquement d’un mystérieux container venant de Tunisie, il accepte sans hésiter. Mais l’opération ne se déroule pas comme prévu. Dès lors, de part et d’autre de la méditerranée, les enquêteurs engagent une course contre la montre pour découvrir la nature exacte de la marchandise entrée en France. Sexe, corruption, mensonges et règlements de compte sur fond de printemps arabe seront autant d’écueils pour répondre à cette question lancinante : qui manipule qui ?

Patrick Nieto succède à Olivier Norek, récompensé par le Prix de l'Embouchure en 2019 pour son roman Surface (Michel Lafon).Le résumé de l'éditeur pour Corrompu :Originaire du sud-ouest de la France, Patrick Nieto est commandant de police. Ses trente années passées dans le domaine de l’investigation judiciaire et le traitement d’affaires sensibles lui ont permis d’acquérir une approche très fine des pratiques en vigueur dans son métier ainsi que des hommes et des femmes gravitant dans le milieu policier. Il est passionné de littérature asiatique et de polars. Toutes taxes comprises, son premier roman et Funestes randonnées sont aussi parus dans la collection Du Noir au Sud.Le livre de Patrick Nieto faisait face à trois autres ouvrages :Rouge Tango de Charles Aubert, Éditions SlatkineJeu de dames de Nicolas Druart, Éditions les Nouveaux AuteursRappel sanglant sur l’Arbizon de Philippe Pourxet, Éditions TDO