Paul Merault reçoit le Prix du Quai des Orfèvres 2019

Le Prix du Quai des Orfèvres a été décerné ce mardi 6 novembre dans les nouveaux locaux de la police judiciaire, au 36 rue du Bastion, dans le 17e arrondissement de Paris. L'écrivain toulousain Paul Merault a reçu la récompense pour son livre Le Cercle des impunis, publié par les éditions Fayard ce 7 novembre.



Paul Merault (via Paul Merault (via Twitter

Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s’allient pour remonter la piste de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie en s’attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à « opérer » avec une telle expertise chirurgicale ?

Commandant divisionnaire spécialiste des quartiers sensibles dans la vie, Paul Merault a signé ici son premier livre, un polar qui se déroule entre Marseille et Londres et deux services de police, l'un français, l'autre britannique. Le prix était cette année marrainé par Nathalie Baye.Le résumé de l'éditeur pour Le Cercle des impunis :L'année dernière, le Prix Quai des Orfèvres avait salué Tension extrême de Sylvain Forge.Le prix du Quai des Orfèvres a été créé en 1946 : il récompense chaque année un roman policier en étudiant des manuscrits anonymes. Son jury, composé de 22 membres, policiers, magistrats et journalistes, choisit ainsi en toute impartialité...