Pauline Delabroy-Allard, Prix des libraires de Nancy-Le Point 2018

Le 11e Prix des libraires de Nancy-Le Point a été décerné à Pauline Delabroy-Allard pour son livre Ça raconte Sarah, un premier roman publié par les éditions de Minuit. Il s'agit du coup de cœur de l’Association des librairies « Lire à Nancy » et de la rédaction du Point : le prix sera remis à la lauréate à l’occasion de la 40e édition du Livre sur la Place, qui marque chaque année le coup d’envoi de la rentrée littéraire.

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S.

Très attendu par le monde littéraire et de bon augure, le prix des Libraires – Le Point a couronné, depuis plusieurs années, nombre d'auteurs (Alice Zeniter, Pierre Lemaitre, Lydie Salvayre, Mathias Énard, Jean-Baptiste Del Amo) qui se sont vus décerner quelques semaines plus tard les prix les plus prestigieux de la rentrée littéraire.Cette année, figurant dans une liste de 13 romans, c’est Pauline Delabroy-Allard qui remporte l’adhésion du jury du Prix des libraires de Nancy - Le Point avec son premier roman Ça raconte Sarah aux Éditions de Minuit.Le résumé de l'éditeur pour Ça raconte Sarah :Pauline Delabroy-Allard vient tout juste de recevoir le Prix Envoyé par La Poste 2018 Ce prix décerné depuis 11 ans au salon Le Livre sur la Place dont Le Point est partenaire, sera remis le samedi 8 septembre à 11h00 sur le Forum littéraire France Bleu-Ville de Nancy au cours de la 40e édition du Livre sur la place.La remise du prix sera suivie d’une rencontre avec la lauréate animée par Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point. Les membres du jury de l’association des libraires « Lire à Nancy » sont Emma Navarro et Fréderic Jaffrenou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier), Marie Nardin (La Taverne du livre), Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre).Pauline Delabroy-Allard - Ça raconte Sarah - Éditions de Minuit - 9782707344755 - 15 €