Pawel Pawlikowski adapte Limonov d'Emmanuel Carrère

Pawel Pawlikowski, metteur en scène polonais — récompensé d'un Oscar pour le meilleur film en langue étrangère pour Ida — va adapter sur grand écran Limonov d'Emmanuel Carrère. Dans ce dernier, l'auteur se plonge dans la vie de l'écrivain russe Limonov, opposant de Vladimir Poutine, fondateur et chef de file du Parti national-bolchévique. Le tournage doit commencer cette année.

Pawel Pawlikowski, Disney | ABC Television Group, CC BY-ND 2.0

Le film sera tourné en Russie, en New York et à Paris, au fur et à mesure que l'on suit la vie de Limonov. Petit rappel, avec le résumé que fait Emmanuel Carrère de son ouvrage :

Limonov n’est pas un personnage de fiction. Il existe. Je le connais. Il a été voyou en Ukraine ; idole de l’underground soviétique sous Brejnev ; clochard, puis valet de chambre d’un milliardaire à Manhattan ; écrivain branché à Paris ; soldat perdu dans les guerres des Balkans ; et maintenant, dans l’immense bordel de l’après-communisme en Russie, vieux chef charismatique d’un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud : je suspends pour ma part mon jugement.

C’est une vie dangereuse, ambiguë : un vrai roman d’aventures. C’est aussi, je crois, une vie qui raconte quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



La société italienne Wildside (détenue par FremantleMedia) coproduira le film avec la société française Chapter 2, dirigée par Dimitri Rassam. Le budget est d'environ 16 millions €. Warner Bros sera le distributeur du film.

Emmanuel Carrère ainsi que Limonov seront tous deux consultés en ce qui concerne l'adaptation. Un des producteurs de la société Wildside, Mario Gianani, a indiqué à Variety : « Pawel a fait un excellent travail sur le scénario ». Il explique que le roman d'Emmanuel Carrere « était une réinterprétation du personnage de Limonov » et que « le film le sera encore plus ». Par ailleurs, l'écrivain et réalisateur britannique Ben Hopkins a collaboré avec Pawel Pawlikowski sur le script.

Le metteur en scène est encore à la recherche de l'acteur qui interprètera le personnage d'Édouard Limonov. Les castings ont commencé à Saint-Pétersbourg et Moscou.

Pawel Pawlikowski a déjà croisé Limonov lorsque le réalisateur avait tourné pour la BBC un documentaire : Serbian Epics en 1992. Il l'avait filmé en compagnie de Radovan Karadzic, premier président la République serbe de Bosnie, reconnu coupable l'année dernière de crimes contre l'humanité.

Le prochain film de Pawlikowski, Cold War, est actuellement en postproduction, et a été acquis en août par Amazon Studios.



Emmanuel Carrère - Limonov - éditions POL - 9782818014059 - 21 €







Via Variety