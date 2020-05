Peau de Mille Bêtes de Stéphane Fert, lauréat du Prix Imaginales BD 2020 

Après avoir décerné les Prix Imaginales des Collégiens, Lycéens et des Bibliothécaires, c’est au tour du lauréat du Prix Imaginales de la bande dessinée d’être dévoilé. Cette année, le jury a décidé de récompenser Stéphane Fert pour Peau de Mille Bêtes publié aux éditions Delcourt.





Cette année, le jury présidé par Jacques Grasser était composé d’Élisa Amblard (Izneo), Frédéric Bosser (Les Arts Dessinés, l’Immanquable, DBD), Hubert Prolongeau (Télérama), Olivier Souillé (Galerie Daniel Maghen), Laurent Vissière (Historia BD) et Stéphane Wieser (directeur des Imaginales).



Ils ont choisi de décerner le prix bande dessinée des Imaginales 2020 à Stéphane Fert pour Peau de Mille Bêtes publié aux éditions Delcourt.



Voici le résumé pour Peau de mille bêtes par la maison d’édition :



Après avoir abordé la légende arthurienne du point de vue de Morgane, l’auteur nous propose un récit acide et fascinant sur la construction d’une identité féminine complexe s’inspirant du conte à l’origine de Peau d’âne…



« Nous avons été conquis pas l’intelligence du scénario, par la beauté du dessin, la finesse des personnages et leurs évolutions tout au long du récit. Cette réadaptation moderne et féministe du conte de Grimm est une vraie pépite » a tenu à souligner Élisa Amblard, directrice marketing chez Izneo et membre du jury.