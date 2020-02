Pedro Almodóvar adaptera La Voix Humaine de Jean Cocteau avec Tilda Swinton

À peine quelques mois après la sortie de Douleur et Gloire (Dolor y gloria), Pedro Almodóvar a d'ores et déjà fait part de ses prochains projets : le célèbre réalisateur espagnol aurait jeté son dévolu sur des oeuvres littéraires. S'il portera une nouvelle fois à l'écran La Voix Humaine de Jean Cocteau, il prévoit également d'adapter un ouvrage de l'autrice américaine Lucia Berlin.





Pedro Almodóvar (Pedro J Pacheco, CC BY SA 4.0) et Tilda Swinton (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)



Ce n'est pas la première fois que Pedro Almodóvar décide d'adapter La Voix humaine. Déjà en 1988, il avait projeté la pièce de théâtre de Jean Cocteau à l'écran à travers Femmes au bord de la crise de nerfs, véritable premier succès international du cinéaste espagnol. Le film, qui mettait en vedette Carmen Maura et Antonio Banderas, avait été récompensé par de nombreux prix, parmi lesquels, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.



D'après le média



La Voix Humaine met en scène une rupture amoureuse difficile entre deux protagonistes. Dans l'adaptation de Pedro Almodóvar, il s'agira d'une version plus moderne de la pièce de théâtre où le personnage principal tentera de convaincre son partenaire de ne pas le quitter.



À l'affiche, on retrouvera Tilda Swinton, connue du monde entier pour avoir incarné la sorcière blanche dans l'adaptation de la saga littéraire à succès Le Monde de Narnia. « Nous travaillons en collaboration pour voir si ce qu'elle dit est juste » a-t-il repris. « Je pense qu'aujourd'hui plus aucune femme ne se comporterait vraiment comme dans la pièce de Cocteau. C'est une vision obsolète. »

Manuel à l'usage des femmes de ménage aura droit à son adaptation au cinéma



Parallèlement à ce premier projet, Pedro Almodóvar aimerait adapter A Manual for Cleaning Women: Selected Stories de Lucia Berlin. Cette autobiographie publiée aux USA en 2015, soit plus de 10 ans après la mort de l'autrice américaine, est une compilation posthume des multiples facettes de sa vie à travers 43 nouvelles.



En France, l'ouvrage est paru aux Éditions Grasset en 2017 sous le titre de Manuel à l'usage des femmes de ménage d'après la traduction de Valérie Malfoy.







Le résumé de l'ouvrage par les Éditions Grasset :

La publication de Manuel à l’usage des femmes de ménage révèle un grand auteur et un destin exceptionnel : Lucia Berlin, mariée trois fois, mère de quatre garçons, nous raconte ses multiples vies en quarante-trois épisodes. Élevée dans les camps miniers d’Alaska et du Midwest, elle a été successivement une enfant solitaire au Texas durant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille riche et privilégiée à Santiago du Chili, une artiste bohème vivant dans un loft new-yorkais au milieu des années 50 et une infirmière aux urgences d’Oakland. Avec un délicat mélange d’humour, d’esprit et de mélancolie, Berlin saisit les miracles du quotidien jusque dans les centres de désintoxication du sud-ouest des États-Unis, elle égrène ses conseils avisés et loufoques tirés de ses propres expériences d’enseignante, standardiste, réceptionniste, ou encore femme de ménage.





« C'est un livre merveilleux » a-t-il poursuivi. « Lucia Berlin n'est pas si différente d'Alice Munro. Elle était alcoolique et mariée à un drogué. C'était une femme compliquée » a-t-il évoqué avant d'expliquer que de nombreux défis, notamment pour les lieux de tournage, devaient encore être relevés. Si deux acteurs sont d'ores et déjà rattachés au projet, Pedro Almodóvar s'est bien gardé de dévoiler leur nom.



S'ils se réalisent, ces deux projets marqueront l'entrée tant attendue d'Almodóvar dans le cinéma anglophone puisqu'il a souligné vouloir réaliser en langue anglaise pour la première fois.