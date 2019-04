Pénélope Bagieu en lice pour The Excellence in Graphic Literature Awards

Voici le palmarès de cette nouvelle édition :

Les lauréats seront révélés le 1er juin prochain, lors d’une cérémonie organisée par la convention Denver Pop Culture Con.FictionDog Man: Lord of the Fleas (Dog Man #5) de Dav Pilkey (Graphix)Dragon Slayer: Folktales from Latin America de Jaime Hernandez (TOON Graphics)Petals de Cris Peter et Gustavo Borges (KaBOOM!) paru en France sous le titre de Pétales chez les Editions KramiekSmall Things de Mel Tregonning (Pajama Press)Tiger vs. Nightmare d’Emily Tetri (First Second)NonfictionLittle Tails Under the Sea de Frédéric Brrémaud et Federico Bertolucci (Lion Forge) paru initialement en France sous le titre de Les petites histoires de la mer chez Clair de luneMushroom Fan Club de Elise Gravel (Enfant) paru en France sous le titre de Le fan club des champignons chez Les 400 coupsSnails Are Just My Speed de Kevin McCloskey (TOON Books)The Eye That Never Sleeps: How Detective Pinkerton Saved President Lincoln de Marissa Moss et Jeremy Holmes (Abrams)We Are All Me: TOON Level 1 by Jordan Crane (TOON Books)FictionBe Prepared par Vera Brosgol (First Second) connu en France sous le titre de Un été d’enfer, publié aux éditions Rue de Sèvres.Cardboard Kingdom de Chad Sell (Knopf Books for Young Readers)Crush de Svetlana Chmakova (Yen Press)Hidden Witch de Molly Knox Ostertag (Graphix)Sheets by Brenna Thummler (Lion Forge)NonfictionAction Presidents #1: George Washington! de Fred Van Lente and Ryan Dunlavey (Harper Collins)Lafayette! (Nathan Hale’s Hazardous Tales #8): A Revolutionary War Tale de Nathan Hale (Harry N. Abrams/Amulet)Ocean Renegades! (Earth Before Us #2): Journey through the Paleozoic Era de Abby Howard (Harry N Abrams/Amulet)Stinky Cecil in Mudslide Mayhem! de Paige Braddock (Andrews McMeel Publishing)The Faithful Spy : Dietrich Bonhoeffer and the Plot to Kill Hitler de John Hendrix (Harry N. Abrams/Amulet) connu en France sous le titre de L’espion qui croyait : l’histoire vraie du complot pour tuer Hitler traduit par Anne Martinetti et Timothée Mackowiak chez Steinkis éditions.FictionIllegal de Eoin Colfer (Sourcebooks Jabberwocky)Manga Classics: Macbeth de Crystal S. Chan (UDON Entertainment)Monstress, Volume 3 de Marjorie Liu (Image Comics) publié en France sous le titre de Monstress, Erreur fatale chez DelcourtOn a Sunbeam de Tillie Walden (First Second) traduit en France sous le titre de Dans un rayon de soleil par Alice Marchand chez Gallimard.The Prince and the Dressmaker de Jen Wang (First Second) connu en France sous le titre de Le Prince et la Couturière aux éditions AkileosNonfictionAnne Frank’s Diary de Ari Folman (Pantheon), publié en France sous le titre de Le journal d’Anne Frank chez Calmann-LévyGrand Theft Horse de G. Neri (Lee and Low Books)Hey, Kiddo de Jarrett J. Krosoczka (Graphix)Strange Fruit, Volume II: More Uncelebrated Narratives from Black History de Joel Christian Gill (Fulcrum Publishing)The Unwanted: Stories of the Syrian Refugees de Don Brown (HMH Books for Young Readers)FictionA Sea of Love de Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione (Lion Forge) publié à l'origine en France sous le titre de Un océan d’amour chez DelcourtBerlin de Jason Lutes (Drawn and Quarterly) publié en France chez DelcourtExit Stage Left: The Snagglepuss Chronicles de Mark Russell et Mike Feehan (DC Comics)Infidel de Pornsak Pichetshote (Image Comics)Upgrade Soul de Ezra Claytan Daniels (Lion Forge)NonfictionAlgeria is Beautiful Like America de Olivia Burton and Mahi Grand (Lion Forge) paru d’abord en France sous le titre de L’Algérie c’est beau comme l’Amérique chez SteinkisAll the Answers de Michael Kupperman (Gallery 13)Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World de Pénélope Bagieu (First Second) publié initiallement en France sous le titre de Culottées chez GallimardEscaping Wars and Waves: Encounters with Syrian Refugees de Olivier Kugler (Penn State University Press)Monk!: Thelonious, Pannonica, and the Friendship Behind a Musical Revolution de Youssef Daoudi (First Second) traduit en français sous le titre de Monk ! : Thelonious, Pannonica... une amitié, une révolution musicale par Nicole Ball chez les éditions Martin de Halleux.