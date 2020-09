Perdu pendant plus d'un siècle, un livre retrouve la famille de son propriétaire

Dessin et inscritpion à l'interieur de l'ouvrage - Vivyan Ackroyd

Enquête d’une bibliophile

Crédit photo : Vivyan Ackroyd - Couverture de Kidnaped ! possédé par J. Earl Ackroyd

Nous sommes en 2019 : Mandy McQueen, infirmière et collectionneuse de livres à ses heures perdues se promène dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans lorsqu’un vénérable exemplaire de Kidnaped ! attire son attention.Connu en français sous le titre Les Aventures de David Balfour (traduction de Théo Varlet, Éditions du Rocher), le livre publié en 1886 raconte les aventures d’un jeune homme de 17 ans qui se bat pour l’héritage du domaine de sa famille lors du soulèvement jacobite de 1745.L’ouvrage vendu pour 5 $ date de 1914 et est rempli d’inscriptions et de dessins réalisés à l’encre noire, avec, sur la couverture, le nom de son premier propriétaire : J. Earl Ackroyd. « Le livre m'a interpellée à cause du dessin. Il a donné une touche personnelle », a confié McQueen à CBC News Férue de livres anciens, l’infirmière a pris l’habitude de ces griffonnages entre les pages qui font le charme des éditions passées. Mais, alors que l'œuvre a déjà place sur ses étagères depuis quelques mois, la collectionneuse décide soudain de rouvrir l’ouvrage pour tenter d’en savoir un peu plus sur ce mystérieux premier propriétaire.À sa grande surprise, les pages jaunies révèlent beaucoup d’informations et notamment le nom de l’école où Ackroyd était inscrit à l’époque. McQueen a ensuite trouvé une nécrologie datant de 1960, qui la mettra sur la piste de Vivyan Ackroyd, la petite-fille de J. Earl.Âgée de 69 ans, elle n'avait que sept ou huit ans lorsque son grand-père est décédé et vit désormais au Canada. Contacté sur Facebook, elle se dit ravi de cette initiative « Elle [McQueen] a juste décidé qu’elle allait retrouver la famille du propriétaire de ce livre, elle m’a trouvé, me l'a envoyé et nous sommes amies depuis », à t-elle déclaré depuis sa maison, située au sud de Vancouver.L’héritière Ackroyd a déclaré qu’elle avait tenté de rembourser à l’infirmière les 22 $ – coût de l’envoi du livre –, mais que celle-ci n’avait rien voulu entendre. Les deux femmes n’ont aucune idée de la façon dont le livre est parvenu jusqu'à la Nouvelle-Orléans : tout le charme de l'histoire...