Peter Dinklage sera Cyrano dans une comédie musicale réalisée par Joe Wright

Photographie : Peter Dinklage, en 2013 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

La célèbre pièce d'Edmond Rostand, dont la première représentation remonte à 1897, connait une nouvelle vie depuis quelques mois, sous la forme d'une comédie musicale à Broadway, laquelle met en vedette Peter Dinklage, célèbre acteur de Game of Thrones, notamment.Cette adaptation signée et mise en scène par Erica Schmidt, épouse de Dinklage, s'invite à présent au cinéma, portée par la MGM, qui en a confié la réalisation à Joe Wright. Haley Bennett, qui incarnait Roxane, la cousine de Cyrano, pour certaines représentations, fera aussi partie de la distribution du long-métrage, aux côtés de Brian Tyree Henry et Ben Mendelsohn.La pièce Cyrano de Bergerac a été adaptée assez rapidement à l'opéra par Walter Damrosch, sur un livret de W.H. Henderson, dès 1913, mais se retrouva au cinéma dès 1900, dans un film de Clément Maurice, d'une durée de... deux minutes seulement.Au cinéma, Cyrano a été incarné par Daniel Sorano (pour Claude Barma en 1960), José Ferrer (pour Michael Gordon en 1950) et bien sûr Gérard Depardieu (pour Jean-Paul Rappeneau en 1990).Pour l'instant, aucune date de tournage ou de sortie n'est arrêtée.via Deadline