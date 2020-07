Peter Pan : Jude Law futur capitaine crochet ?

Classique parmi les classiques, Peter Pan a été adapté de nombreuses fois au fil des années. Jude Law succédera ainsi a Dustin Hoffman (Hook, 1992) Jason Isaacs (Peter Pan, 2003), Colin O’Donoghue (Once Upon A Time, 2011) ou encore Garrett Hedlund (Pan, 2015) dans le rôle du capitaine crochet.



Will Smith serait la première personne que Disney considérait pour incarner le célèbre pirate, mais il semblerait que l’acteur ait choisi de passer la main...

Selon Deadline l’acteur britannique a de grandes chances de rejoindre le casting de la prochaine superproduction Disney. Peter Pan et Wendy sera réalisé par David Lowery sur la base d’un scénario écrit avec Toby Halbrooks basé sur le roman original de J.M. Barrie.Le film qui mettra en scène Ever Anderson dans le rôle de Wendy et Alexander Molony dans celui de Peter Pan, faisait partie des tournages que Disney avait dû interrompre le 13 mars pour cause de pandémie.