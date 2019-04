Petit Poilu se prépare pour son exposition à la Cité internationale de la BD

Du 23 avril au 8 septembre 2019, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image présentera l'exposition jeunesse : Le monde de Petit Poilu. Dessinées par Pierre Bailly et scénarisées par Céline Fraipont, les aventures de Petit Poilu invitent les plus jeunes et les professionnels du livre à plonger dans un univers fantasmagorique, ludique et colorée.









La série du personnage au petit nez rouge figure sur la liste officielle des lectures conseillées par l’Education Nationale. Une place bien méritée, puisque depuis ses débuts, la bande-dessinée vise à montrer les bienfaits de la curiosité, de la découverte et de l’ouverture à autrui. Aujourd'hui, Petit Poilu compte déjà à son actif 22 tomes de bandes dessinées muettes derrière lui, et est surtout destiné aux enfants à partir de 3 ans.



Durant l'exposition, les enfants et leurs parents pourront découvrir pas à pas l'univers du Petit Poilu et, surtout, de son quotidien :



La chambre de Petit Poilu :



Point de départ et d’arrivée de ses aventures, la chambre est un des repères forts de chaque histoire du Petit Poilu. Il sera possible d'admirer son mobilier, ses vêtements et, surtout, les objets collectionnés au cours de ses aventures. Les enfants auront même un espace dédié à la détente et à la lecture.



Rencontres avec les personnages emblématiques de la série :



Après la chambre, il est temps d'embrasser Maman et Papa avant de partir à l'aventure. Les jeunes pourront rencontrer le Yéti, explorer l’usine de Mémé bonbon, rire chez un Vampire. Si vous appliquez les conseils du Petit Poilu concernant l'ouverture à autrui, tout devrait bien se passer.



Dans le ventre de la sirène gourmande :



Petit Poilu s'est fait avaler par une sirène gourmande. Il va falloir plonger pour aller le chercher. Cette partie de l'exposition visera à sensibiliser les plus jeunes à la pollution maritime et à l'importance de l'écologie dans le monde actuel.



Pour terminer, les visiteurs pourront échanger avec les créateurs du Petit Poilu, Pierre Bailly et Céline Fraipont. Un coin « Sous toutes ses formes » sera également accessible pour admirer les dessins, masques, maquettes et marionnettes créés par d'autres enfants, en l'honneur du petit héros, provenant des 11 structures associées au projet participatif (CS et CLSH Angoulême, Grand Angoulême, Département de la Charente / IME Angoulême et Grand Angoulême).



Pierre Bailly est un dessinateur né en 1970 à Alger avant de rejoindre la Belgique. Il publie un premier essai chez un éditeur indépendant, Anguille crue, aux éditions Rêve-en-Bulles en 1993, et rencontre Denis Lapière lors d’un concours organisé par la Fnac de Liège. Son premier personnage de BD se nomme Ludo qu'il accompagnera de l’inspecteur Castar. Il créera le personnage de Petit Poilu quelques années plus tard, en 2007.