Petits formats, grandes lectures : Lire en Poche revient à Gradignan

Une fois encore, le livre de poche sera au cœur de la rentrée littéraire : à Gradignan (Girdonde), le salon des petits formats et des grandes lectures ouvrira ses portes du 12 au 14 octobre. Lire en poche, nouvelle édition, parrainée par Maylis de Kerangal et placée sous le signe des « émotions fortes ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





L’an passé, plus de cent auteurs sont venus animer rencontres, discussions et débats, à travers une soixantaine de rendez-vous. Quelque 25.000 visiteurs ont répondu présents, accueillis par treize librairies indépendantes.

Cette année, la journée professionnelle couvrira des champs larges : l’illustration jeunesse en concurrence avec les écrans, céder ou ne pas céder ses droits poche (et dans ce cas, créer sa collection ?) ou encore les résultats du secteur bien-être et développement personnel.

La jeunesse, comme chaque année, sera particulièrement gâtée en ateliers, rencontres et spectacles : Kodhja, une lecture dessinée de et par l’auteur Thomas Scotto et l’illustrateur Régis Lejonc et Les dix ans du Prix Lire en Poche de littérature jeunesse, donneront lieu à des lectures théâtralisées par le Théâtre du Petit Rien.

Maylis de Kerangal sera la marraine de cette édition 2018. « Le passage d’un livre au format de poche est un drôle de jeu d’échelles : il réduit son format, minore son volume, allège sa masse, diminue son prix, et dans le même temps augmente son rayonnement, active sa circulation, multiplie ses exemplaires et plus encore diversifie ses lecteurs », indique-t-elle.



« Une opération magique qui en outre transforme la couverture, assouplit la reliure, change la typographie et modifie le nombre de pages, le tout sans toucher à un seul mot, à une seule virgule du texte contenu. Le “poche” inaugure dès lors de nouveaux usages, de nouvelles manières de lire auxquelles je m’adonne comme lectrice : il devient le véhicule d’un texte que je peux souligner, annoter, que je peux m’approprier de manière d’autant plus intime qu’il est issu d’une production standard, industrielle et massive. J’aime cette métamorphose : voir mes livres devenir des “poches”, c’est découvrir qu’ils commencent cette autre vie, et vont exister pour longtemps. »

Au cours de la manifestation, plusieurs occasions de la rencontrer et de l’écouter sont prévues – notamment au cours du grand entretien ce dimanche 14 octobre (15 h), ou encore pour la lecture musicale, le 13 (14 h). Bien entendu, la romancière présentera son dernier livre, Un monde à portée de main.



