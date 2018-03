Philip Glass, Grand Prix France Musique des Muses pour Paroles sans musique

Le musicien et compositeur Philip Glass a reçu le Grand Prix France Musique des Muses pour son livre Paroles sans musique, publié par les éditions de la Philharmonie de Paris - Cité de la musique dans une traduction de Christophe Jaquet et Claire Martinet. Trois autres récompenses ont été remises à l'occasion de l'inauguration du salon Livre Paris, Porte de Versailles à Paris.

Outre le Grand Prix remis à Philip Glass, trois autres récompenses ont été attribuées : Musiques ! Échos de l’Antiquité, le catalogue d'une exposition organisée au Louvre Lens, coédité avec Snoeck Publishers, a été remarqué par le jury des prix.

Un prix spécial a été décerné à Yves Balmer, Thomas Lacôte et Christopher Brent Murray pour leur livre Le modèle et l’invention. Messiaen et la technique de l’emprunt, publié par les éditions Symétrie.

Le coup de cœur du jury revient à Voir la musique, de l'historienne et musicologue Florence Gétreau, paru aux éditions Citadelles et Mazenod.

Le jury des Prix France Musique des Muses rassemblait Marc Voinchet, directeur de France Musique ; Claude Abromont, musicologue, romancier, professeur d'analyse musicale du Conservatoire de Paris, producteur à France Musique ; Pierre Charvet, délégué à la création musicale, direction de la Musique et de la création culturelle de Radio France, compositeur ; Lionel Esparza, producteur à France Musique ; Elizabeth Giuliani, conservateur général honoraire, ancienne directrice du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France ; Alexandra Laederich, musicologue, déléguée générale du Centre international Nadia et Lili Boulanger ; Laetitia Le Guay, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise ; Marie-Pauline Martin, directrice du Musée de la musique de la Cité de la musique-Philharmonie ; Michel Parouty, journaliste ; Corinne Schneider, musicologue, productrice à France Musique et Philippe Venturini, chef de la rubrique Disques à Classica, critique musical des Échos et producteur à France Musique.



