Philip Kerr, Ian Rankin et JK Rowling en lice pour un prix sponsorisé par Amazon

Des casiers Amazon (Will Buckner, CC BY 2.0)

En juin dernier, le festival britannique Capital Crime avait annoncé qu'une filiale éditoriale du groupe Amazon sponsoriserait ces prix littéraires, lancés justement en 2019. Autrement dit, Amazon se joignait directement aux prix, dès leur création. Le public est invité à voter pour élire les lauréats dans différentes catégories, qui vont du thriller au livre numérique en passant par le livre audio.Avoir Amazon comme sponsor n'est pas forcément bien vu dans le monde du livre : en novembre 2018, lors du Salon du livre de Montréal, une vive polémique avait agité l’interprofession, qui avait découvert qu’Amazon.ca proposait un soutien financier de l’ordre de 50.000 $ CA au Prix des Collégiens. Un mois plus tard, les organisateurs de la récompense annonçaient le départ d'Amazon de la liste des partenaires Cette fois, tout semble se dérouler comme prévu, en témoignent les listes des auteurs en lice, sur lesquelles on trouve notamment Ian Rankin, JK Rowling — ou plutôt Robert Galbraith —, ou encore Anthony Horowitz. On notera également une catégorie « Meilleur auteur indépendant »...Voici les listes complètes des auteurs et œuvres nommés.Jane Casey – Cruel ActsAnthony Horowitz – The Sentence is DeathRagnar Jonasson – The IslandPhilip Kerr – MetropolisIan Rankin – In A House of LiesSteve Cavanagh – TwistedMick Herron – London RulesGregg Hurwitz – Out of the DarkManda Scott – A Treachery of SpiesMatt Wesolowski – ChangelingOyinkan Braithwaite – My Sister, The Serial KillerLesley Kara – The RumourLaura Shepherd-Robinson – Blood & SugarHarriet Tyce – Blood OrangeHolly Watt – To The LionsAmer Anwar – Brothers in BloodMark Edwards – Last of the MagpiesAlex Michaelides – The Silent PatientLiane Moriarty – Nine Perfect StrangersCL Taylor – SleepRobert Galbraith – Lethal White – lu par Robert GlenisterAnthony Horowitz – The Sentence is Death – lu par Rory KinnearCatherine Steadman – Something in the Water – lu par Catherine SteadmanStuart Turton – The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle – lu par Jot DaviesHarriet Tyce – Blood Orange – lu par Julie TealEdward Carey – LittleWill Carver – Good SamaritansWill Dean – Red SnowJean Levy – What Was LostMatt Wesolowski – ChangelingLouise Candlish – Our HouseRay Celestin – The Mobster’s LamentMW Craven – The Puppet ShowErin Kelly – Stone MothersIan Rankin – In a House of LiesAmerican AnimalsBlacKKKlansmanJohn Wick 3The Sisters BrothersWidowsBodyguardBoschKilling EveLine of DutyYou