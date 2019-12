Philip Pullman, Chris Riddell et Margaret Atwood honorés par la reine d'Angleterre

(photo d'illustration, Shehzad Awan, CC BY 2.0)

Sorte d'équivalents des listes de nominations et promotions au sein de l'Ordre du Mérite, ces choix de la Reine visent à distinguer des personnalités remarquables, dans plusieurs domaines, dont les Lettres. Parmi les heureux élus de cette année, Philip Pullman, qui a publié le deuxième tome de sa trilogie Le Livre de la Poussière, The Secret Commonwealth, en 2019.L'année a été riche pour Pullman, puisque sa trilogie À la croisée des mondes, qui fait partie du même univers que Le Livre de la Poussière, fait l'objet d'une adaptation sur la BBC, ce qui a rendu les livres un peu plus populaires encore. Déjà fait Commandeur en 2004, Pullman devient donc Chevalier.« De nombreuses personnalités que j'admire, comme Quentin Blake, Ellen MacArthur, Chris Hoy, Jacqueline Wilson, Nicholas Hytner, Jocelyn Bell Burnell, Bryn Terfel, Ray Davies, Mary Beard — il y en a beaucoup trop — ont accepté cet honneur avec joie. Je suis plus qu'heureux d'être en leur compagnie », assure l'écrivain.Julia Donaldson, autrice de plusieurs livres jeunesse, parfois écrits avec Axel Scheffler comme Le Gruffalo, devient Commandeure de l'ordre de l'Empire britannique. À ses côtés, Chris Riddell, illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse, qui est nommé pour sa part Officier de l'ordre de l'Empire britannique.Autrice canadienne, Margaret Atwood n'en est pas moins honorée par la Reine, elle aussi, cette année : Les Testaments, la suite de son cultissime ouvrage La Servante écarlate, a été publié cette année, attirant l'attention des lecteurs comme des médias. Elle entre, à cette occasion, dans l'Ordre des compagnons d'honneur, catégorie littérature, évidemment.Un millier de noms sont inscrits sur la liste des honneurs remis à l'occasion de l'année 2020, tout de même. On trouve ainsi Elton John, Steve McQueen, Olivia Newton-John ou encore Sam Mendes.via The Independent