Philipp Pullman et Gail Honeyman sacrés par les British Book Awards

Le jury des British Book Awards a annoncé hier ses lauréats. Organisés par The Bookseller, les prix ont cette année récompensé 7 auteurs dans les 6 catégories classiques. Deux nouvelles distinctions ont par ailleurs été attribuées, dont celle d’ « Auteur de l’année » à Philipp Pullman, et du « Livre de l’année » à Gail Honeyman.







Pour la première fois, le jury a attribué un Award « Auteur de l’année » au célébrissime Philipp Pullman, qui renouait cette année avec son public grâce à La Belle Sauvage, premier tome de La trilogie de la poussière. Le jury lui a reconnu son statut d’auteur « unique », mentionnant « son incroyable succès commercial, tout autant que son authentique contribution à la santé générale du monde du livre »



Rappelons que s’étaient écoulés plus de 70 000 exemplaires du titre lors de la semaine de sortie. L’auteur a aussi été récompensé pour s’être fait l’avocat de la littérature, supportant par exemple l’installation de bibliothèques dans les écoles et appellant ses confrères auteurs à cesser avec les stéréotypes de genre dans leurs écrits destinés à la jeunesse, tout autant que son implication professionnelle auprès des libraires, éditeurs et distributeurs.

Le rédacteur en chef du Bookseller, Philip Jones ainsi conclue : « les lecteurs l’aiment, mais aussi les autres auteurs, qui lui sont reconnaissants de plaider leur cause.(…) S’il n’est pas encore un Trésor National, cette récompense devrait lui permettre d’accéder à ce titre! »



Le « Livre de l’année » a été attribué à Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman (Harper Fiction) - Paru sous le titre Eleanor Oliphant va très bien chez Fleuve éditions, « Totalement hilarant », à la fois « littéraire et populaire », le texte réussit le pari d’un « étonnant équilibre entre ombre et lumière », le jury soulignant au passage que la campagne de communication accompagnant la sortie du titre aux éditions HarperFiction avait été remarquable.



Autre distinction décernée pour la première fois : le dessinateur Axel Scheffler (mais si, vous le connaissez, c’est lui qui dessine Gruffalo… ) a été nommé « Illustrateur de l’année »

Les autres lauréats :

- Fiction : Reservoir 13 de Jon McGregor (Fourth Estate)

- Policier : The Dry by Jane Harper (Abacus) - Paru sous le titre Canicule chez Kero et Le Livre de poche.

- Récit : Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Reni Eddo-Lodge (Bloomsbury Circus) - à paraître en septembre chez Autrement

- Art de vivre : 5 Ingredients de Jamie Oliver (Michael Joseph) - paru sous le titre 5 ingrédients : rapide et facile, chez Hachette Pratique

- Jeunesse : The Lost Words de Robert Macfarlane, illustr. Jackie Morris (Penguin Random House Children's) and The Hate U Give by Angie Thomas (Walker Books) - Paru sous le titre The Hate U Give chez Nathan

- Livre lu : La Belle Sauvage: The Book of Dust de Philip Pullman, lu par Michael Sheen (Penguin Random House UK Audio)

Notons que pour la première fois, ce sont deux auteurs jeunesse qui ont été récompensés, le jury n’ayant pu se résoudre à les départager.





Via The Bookseller