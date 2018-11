Philippe Lançon, Alice McDermott, Élisabeth de Fontenay, Prix Femina 2018

La semaine promet d'être chargée en prix littéraires, et le Prix Femina ouvre les hostilités, avec 3 récompenses. Philippe Lançon remporte ainsi le Prix Femina 2018 du roman français pour Le lambeau, publié par les éditions Gallimard. À ses côtés dans le palmarès, Alice McDermott et Élisabeth de Fontenay.









Le Prix Femina 2018 dans la catégorie Roman français revient à Philippe Lançon pour Le lambeau. Salué par la critique, l'ouvrage a déjà reçu le Prix du Roman News.



Le résumé de l'éditeur pour Le lambeau :



Le 6 janvier 2015, Philippe Lançon assiste à la représentation de La Nuit des Rois de Shakespeare dans un petit théâtre d'Ivry. Il a pris ses billets pour les Etats-Unis où il donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra sa nouvelle compagne. Le lendemain matin, Houellebecq est interviewé sur France Inter pour la parution de Soumission ; Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un tapis qu'il a rapporté d'Irak en 1991, deux jours avant les bombardements américains. S'il n'était pas rentré, il serait devenu reporter de guerre et non journaliste littéraire. A la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de Houellebecq, puis des banlieues. Tignous dit que l'Etat les a abandonnées et a fabriqué des islamistes et des délinquants. Bernard Maris s'insurge. Lançon montre un livre de jazz à Cabu, quand les tueurs arrivent.



Le Prix Femina du roman étranger revient à Alice McDermott pour La neuvième heure, traduit de l'anglais par Cécile Arnaud et publié par les éditions de La Table Ronde.



Le résumé de l'éditeur pour La neuvième heure :



Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière sa femme Annie qu’il a envoyée faire des courses. Il enroule alors soigneusement son pardessus dans le sens de la longueur et le pose au pied de cette même porte. À son retour, c’est un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison entière en craquant une allumette dans l’appartement rempli de gaz. Les chevilles enflées après une journée à faire l’aumône, sœur Saint-Sauveur prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme enceinte et des voisins sinistrés de ce petit immeuble de Brooklyn. La nouvelle du suicide étant déjà parue dans le journal, elle échouera à faire enterrer Jim dans le cimetière catholique, mais c’est très vite toute la congrégation qui se mobilise : on trouve un emploi pour Annie à la blanchisserie du couvent où sa fille Sally grandit sous l’œil bienveillant de sœur Illuminata, tandis que sœur Jeanne lui enseigne sa vision optimiste de la foi. Et quand cette enfant de couvent croira avoir la vocation, c’est l’austère sœur Lucy qui la mettra à l’épreuve en l’emmenant dans sa tournée au chevet des malades. «Si j’étais Dieu, avait coutume de dire sœur Saint-Sauveur, je ferais les choses autrement.» À défaut de l’être, les Petites Sœurs soignantes des Pauvres Malades, chacune avec son histoire et ses secrets, sont l’âme d’un quartier qui est le véritable protagoniste du roman d’Alice McDermott.



Dans la catégorie Essais, c'est Élisabeth de Fontenay qui tire son épingle du jeu, avec Gaspard de la nuit, publié par les éditions Stock.



Le résumé de l'éditeur pour Gaspard de la nuit :



" Il ne se regarde pas dans la glace. Il sourit rarement, ne rit pas, ne pleure pas. Il n'affirme jamais : ceci est à moi, mais seulement parfois demande : est-ce que c'est pour moi ? Il dit rarement je et ignore le tu. Il ne prononce pas mon prénom. Pourtant, la surprise, lorsque je me vois par hasard dans un miroir, de découvrir ses yeux dans mes yeux m'oblige à présumer une parenté de nos vies secrètes, à conjecturer chez lui une histoire qui aura continué ailleurs et dont je cherche à déchiffrer les trop rares messages, en enquêteuse incompétente, impatiente et inconsolée. " E. F.



Notons enfin qu'un prix spécial a été décerné à Pierre Guyotat pour son livre Idiotie (Grasset), qui vient saluer l'ensemble de son oeuvre. L'auteur a déjà reçu le Prix de la langue française en cette rentrée 2018.



En 2017, Philippe Jaenada avait été désigné lauréat pour La Serpe (Julliard), dans la catégorie roman français, aux côtés de John Edgar Wideman, pour Écrire pour sauver une vie, le dossier Louis Till (Gallimard), traduit par Catherine Richard-Mas, dans la catégorie roman étranger qui se voit récompensé, et Jean-Luc Coatalem, dans la catégorie essai, avec Mes pas vont ailleurs (Stock).