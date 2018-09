Philippe Lançon reçoit le Prix Roman News 2018

Le jury du prix Roman News, qui rassemblait cette année Mohammed Aissaoui, Aurélie Boullet (alias Zoé Shepard), Isabelle Giordano, Marin Karmitz, Véronique Nichanian, Michel Schneider et Sonia Sieff, a désigné le livre de Philippe Lançon, Le lambeau, comme lauréat de l'édition 2018 de la récompense.

Le résumé de l'éditeur pour Le lambeau :

Le 6 janvier 2015, Philippe Lançon assiste à la représentation de La Nuit des Rois de Shakespeare dans un petit théâtre d'Ivry. Il a pris ses billets pour les États-Unis où il donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra sa nouvelle compagne. Le lendemain matin, Houellebecq est interviewé sur France Inter pour la parution de Soumission ; Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un tapis qu'il a rapporté d'Irak en 1991, deux jours avant les bombardements américains. S'il n'était pas rentré, il serait devenu reporter de guerre et non journaliste littéraire. À la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de Houellebecq, puis des banlieues. Tignous dit que l'État les a abandonnées et a fabriqué des islamistes et des délinquants. Bernard Maris s'insurge. Lançon montre un livre de jazz à Cabu, quand les tueurs arrivent.