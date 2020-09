Philippe Rahmy désigné lauréat à titre posthume du Grand Prix C. F. Ramuz

Crédit photo : Philippe Rahmy - CC BY-SA 4.0

Principal prix de consécration en Suisse romande, le Grand Prix C. F. Ramuz est décerné tous les cinq ans depuis 1955 par la Fondation C. F. Ramuz. Il a notamment distingué Pierre-Louis Matthey (1955), Philippe Jaccottet (1970), Alice Rivaz (1980), Nicolas Bouvier (1995), Anne-Lise Grobéty (2005), Jean-Luc Benoziglio (2010) et Catherine Safonoff (2015).Cette année il a été attribué à titre posthume à Philippe Rahmy, auteur de Béton armé (2013), Allegra (2016), Monarques (2017) ou encore de Pardon pour l’Amérique (2018).« Dans des textes qui questionnent de façon systématique les liens entre le corps et le langage, P. Rahmy a su mettre en lien l’essence du récit et de la poésie en développant une écriture aussi forte qu’habitée » indique le jury dans un communiqué.Il était cette année composé de Camille Luscher, Valentine Nicollier, Cléa Rédalié, Dylan Roth, Alexandra Weber Berney.Le prix sera remis le vendredi 20 novembre à l’association Philippe Rahmy — Association des ami. e. s, qui s’applique à diffuser et faire vivre son œuvre depuis 2018.