Philippe Raynaud lauréat du Prix Elina & Louis Pauwels 2019

Dans cet essai, Phillipe Raynaud retrace l’histoire de la laïcté en France depuis ses origines, qui remontent à la seconde moitié du XVIè siècle alors que le pays est traversé par les grandes guerres de Religion.Philippe Raynaud se verra remettre le prix lors de la soirée de cérémonie le mercredi 27 octobre à 19h à l’Hôtel de Massa (Paris 14e).Il est également l’auteur de Le Juge et le philosophe (Armand Colin, 2008) ; Trois révolutions de la liberté. Angleterre. Amérique. France, (PUF, 2009) ; La Politesse des Lumières. Les lois, les mœurs et les manières (Gallimard, 2013) et de L’Esprit de la Vè République. L’histoire, le régime, le système (Perrin, 2017).Créé en 1997, le prix Elina & Louis Pauwels couronne un essai qui manifeste un esprit d’ouverture dans le débat d’idées, faisant place à la morale, l’esthétique, la philosophie, la science, la spiritualité et les questions de société, dans le monde contemporain ou dans l’Histoire. Il est décerné depuis 2007 par la Société des Gens de Lettres et est doté d’une somme de 4 575 €.Le jury, présidé par Sylviane Plantelin, était composé cette année des auteurs : Jean Claude Bologne, DominiqueLe Brun, Hélène Renard, Marie Sellier, Henriette Walter ainsi que Sylviane Agacinski, lauréate 2018 La laïcité: Histoire d’une singularité française — Philippe Raynaud — Gallimard - 9 782 072 689 178 - 21 €