Philosophie et Ensablés au Marché du livre ancien et d'occasion

Le dimanche 10 juin se tiendra, dans le cadre du Marché du livre ancien et d’occasion, la journée de rencontres dans le 15e arrondissement de Paris. Une première pour la nouvelle association Marché qui prend la suite du Gippe. Cette journée s’articulera autour de deux grandes discussions, « Les dialogues philosophiques » suivis de « Contre l’oubli en littérature ».



Voici plus de trente ans que le Marché du livre ancien et d'occasion prend ses quartiers chaque week-end sous les deux magnifiques halles de style Baltard qui longent le parc Georges Brassens du XVème arrondissement de Paris. Ce lieu emblématique s'est imposé dès lors, comme le rendez-vous incontournable des férus de littérature, bibliophiles, collectionneurs et professionnels du livre.



La nouvelle association Marché du Livre-Paris qui succède au Gippe se consacre depuis le mois de novembre 2017 à l'organisation d'événements littéraires et paralittéraires et cela de façon régulière afin de rendre à ce formidable espace de rencontres et de découvertes sa pleine dimension culturelle.



Dimanche 10 juin à 11h , « Les dialogues philosophiques » animés par Marc Crépon :



Le Marché du livre aura le plaisir d'accueillir Marc Crépon, philosophe, directeur de recherche au CNRS, directeur du département de philosophie de l'École normale supérieure et auteur de nombreux essais, pour une série de « dialogues philosophiques » avec un invité de son choix.



Le dimanche 10 juin , Marc Crépon recevra Vincent Delecroix, écrivain et philosophe, spécialiste de Søren Kierkegaard, de la philosophie des religions et directeur d'études à l'EPHE (École Pratique des Hautes Études) pour parler avec lui des relations entre religion et politique, telles que la philosophie et la littérature permettent de les penser, à partir de son roman « Ascension » (Gallimard, 2017).



Dimanche 10 juin à 15h, « Contre l'oubli en littérature » avec les auteurs du blog « Les Ensablés », Hervé Bel, Carl Aderhold, Denis Gombert et Emmanuel Bluteau :



Pourquoi des auteurs français de talent, de la fin du XIXe siècle aux années 1960, ont-ils glissé dans un oubli total ou partiel? Pourquoi nombre d'entre eux ne sont-ils plus réédités, sauf par quelques maisons d'édition courageuses? C'est tout l'enjeu et le propos de la rencontre littéraire organisée dimanche 10 juin à 15 heures, au Marché du livre, autour d'auteurs du blog « Les Ensablés ». Depuis sa création en 2010 par Hervé Bel, des écrivains, des éditeurs, des passionnés de littérature française partagent leurs coups de cœur dont certains figurent dans l'ouvrage que publient aujourd'hui les éditions La Thébaïde : Lecture en Stock.



Si Eugène Dabit, Raymond Guérin, Jean Meckert, Emmanuel Bove ont encore une résonance auprès d'un public averti, d'autres écrivains, et non des moindres, dont certains eurent en leur temps une grande renommée, comme l'académicien René Boylesve, remarqué par Marcel Proust, Victor Margueritte ou Henri Pourrat (prix Goncourt 1941) ont disparu des librairies, des bibliothèques et des tables de chevet des lecteurs. Depuis sa création, il y a huit ans, le blog « Les Ensablés » hébergé par Actualitté.com, avec plus de 400 articles à ce jour, a fait de la « résurrection » de ces plumes oubliées son combat.





Lectures en Stock, aux Éditions de La Thébaïde, dirigées par Emmanuel Bluteau, reprend « sur papier » une partie de ces chroniques, revues et enrichies. C'est à l'occasion de la publication de cet ouvrage que se tiendra cette rencontre littéraire qui réunira Hervé Bel, romancier, Denis Gombert, éditeur et écrivain, Carl Aderlhold, écrivain et Emmanuel Bluteau, éditeur. Ils échangeront sur les causes et manifestations de l'oubli en littérature et évoqueront particulièrement certains écrivains emblématiques.