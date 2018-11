Pierre Christin reçoit le Prix René Goscinny 2019

L'Institut René Goscinny et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ont annoncé le lauréat 2019 du Prix René Goscinny. Il s'agit de Pierre Christin, récompensé pour le scénario de son album Est-Ouest (avec au dessin Philippe Aymond, Aire Libre, 2018) et pour l’ensemble de son œuvre.

Après des études à la Sorbonne et à l’institut d’études politiques de Paris, Pierre Christin écrit en 1967 le premier épisode de Valérian pour son ami d’enfance Jean-Claude Mézières. C’est aussi l’année où il crée ce qui deviendra l’école de journalisme de Bordeaux et entreprend une thèse de doctorat sur le fait divers. C’est René Goscinny qui publie sa première histoire dans Pilote.

Dès lors, Pierre Christin travaille avec les plus grands noms de la bande dessinée (Tardi, Boucq et beaucoup d’autres), signant quelques-uns des classiques du genre comme les Phalanges de l’Ordre Noir et Partie de chasse avec Enki Bilal, ou la Demoiselle de la Légion d’honneur avec Annie Goetzinger.

Grand voyageur, aussi bien autour du monde qu’autour de Paris, passionné par les mégapoles comme par les déserts, il écrit également des scénarios de films (Bunker Palace Hôtel), romans (l’Or du zinc) ainsi que de nombreux livres illustrés, notamment pour la collection « les Correspondances de Pierre Christin » (avec P. Lesueur, J. Ferrandez, J-C. Denis, A. Lemoine, M. Cabanes, chez Dargaud).

Fidèle à sa vocation originelle, le Prix René Goscinny, en collaboration avec le Festival International de la Bande Dessinée, a pour vocation de mettre en lumière le travail d’un scénariste de bande dessinée. Il est désormais attribué à un scénariste de bande dessinée pour l’ensemble de son œuvre ou pour un album paru dans l’année dont il est exclusivement l’auteur du scénario.

Fondé en décembre 2015, l’Institut René Goscinny a pour objet de développer et de soutenir des activités d’intérêt général à caractères culturel et éducatif s’inscrivant dans le patrimoine artistique et culturel français ayant trait à l’œuvre de René Goscinny, humoriste et scénariste de bandes dessinées.

Le trophée du Prix René Goscinny sera officiellement remis à Pierre Christin le samedi 26 janvier 2019 à 19h lors de la Cérémonie de Remise des Fauves au Théâtre d’Angoulême.

Le jury du Prix Goscinny 2019 réunissait Anne Goscinny (Présidente de l’Institut René Goscinny), Stéphane Beaujean (Directeur Artistique — 9eArt+/ FIBD), Florence Dupré La Tour (autrice), Anne Fulda (journaliste — Le Figaro), Laetitia Gayet (journaliste — France Inter), Jean Harambat (auteur, lauréat du prix René Goscinny 2018), Anne-Hélène Hoog (directrice du Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême), Valérie Mangin (scénariste) et Didier Pasamonik (journaliste — ActuaBD).



Pierre Christin scénario, Philippe Aymond dessin - Est-Ouest - Aire Libre, Dupuis - 9782800167992 - 26 €