Pierre Guyotat reçoit le Prix de la langue française 2018

Ce mercredi 17 octobre, suite aux délibérations du jury composé d'académiciens français, d'académiciens Goncourt, de journalistes et d'écrivains, Pierre Guyotat a été désigné lauréat du Prix de la langue française 2018. Créée en 1986 par la ville de Brive-la-Gaillarde, la récompense est remise au cours de la Foire du Livre de Brive, en novembre.









Pierre Guyotat succède au palmarès à Jean-Luc Coatalem, Philippe Forest et Mona Ozouf, lauréats ces dernières années. Le prix, doté par la Ville de Brive de 10.000 €, sera remis lors de la cérémonie d’inauguration de la Foire du livre de Brive le vendredi 9 novembre à 18h.

Le jury du Prix de la langue française est composé d’Académiciens français, d’Académiciens Goncourt, d’écrivains et de journalistes : Tahar Ben Jelloun, Dominique Bona, Hélène Carrère d’Encausse, Paule Constant, Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Jean-Noël Pancrazi, Bernard Pivot, Patrick Rambaud, Jean-Christophe Rufin et Danièle Sallenave.

Né en 1940 à Bourg-Argental, Pierre Guyotat construit depuis Tombeau pour cinq cent mille soldats publié en 1967, Éden, Éden, Éden censuré en 1970 et Joyeux animaux de la misère 1 et 2 parus en 2014 et 2016 chez Gallimard, l’une des œuvres majeures de la langue française. Auteur de récits, d’essais, de poésie, de livres politiques profondément marqués par la guerre d’Algérie, Pierre Guyotat est un écrivain rare et audacieux qui poursuit sa recherche sur la puissance des mots et la langue au travers de ses différents ouvrages.

Il a reçu en 2010 le Prix de la Bibliothèque Nationale de France. En cette rentrée littéraire, il publie un roman autobiographique, Idiotie (Grasset), dans lequel il revient sur son entrée dans l’âge adulte, entre sa 19e et sa 21e année : son arrivée à Paris, ses rebellions, ses amitiés et l’élan qui le pousse déjà vers l’Art. Idiotie est en lice pour le Prix Médicis et le Prix Femina 2018.

Le résumé de l'éditeur pour Idiotie :