Pierre-Henry Gomont Grand Prix RTL de la Bande dessinée 2018

Pour la deuxième fois dans son histoire, le Grand Prix RTL de la Bande Dessinée a été attribué à Pierre-Henry Gomont, pour l’album Malaterre, publié par les éditions Dargaud.

C’est en effet la seconde fois qu’il reçoit ce Prix, puisqu’il l’avait précédemment été couronné en 2016 pour Pereira prétend. Cette année, c’est pour l’album Malaterre qu’il est distingué, annonce faite en direct ce 26 novembre sur RTL.Arnaud Mulpas, journaliste et membre du jury a ainsi annoncé :« Gabriel Lesaffre est un homme épris de liberté. Né à Paris dans une famille bourgeoise, il a les traits secs, le regard bleu perçant. Il est avenant, charmeur, et en même temps impulsif, égoïste, et brûle la chandelle par les deux bouts. Au bout de quelques années de mariage, son couple vole en éclat. Gabriel part en Afrique avec une ambition : restaurer la grandeur de sa famille, qui jadis fit fortune dans les colonies... avant de tout perdre. Il rachète Malaterre, le domaine de ses ancêtres, relance l’exploitation forestière. Et entend bien que ses enfants prennent un jour sa succession. Que cela leur plaise ou non : ils devront faire avec un pays où ils n’ont jamais mis les pieds... Et les sautes d’humeur d’un père, qu’ils ne connaissent guère plus. »« Servi par un dessin nerveux, qui traduit à merveille l’instabilité de Gabriel, Malaterre est un grand roman graphique. Une fresque familiale qui nous renvoie à notre propre expérience de parent ou d’enfant. Avec en filigrane ces questions essentielles : Peut-on à la fois aimer et haïr un parent ? Pourquoi est-il parfois si difficile d’exprimer ses sentiments ? Comment parvient-on à s’affranchir de notre histoire familiale, pour vivre notre propre vie... et fonder d’autres familles ? »Rappelons que chaque mois, RTL récompense la « Bande dessinée RTL du mois ». Les neuf albums primés au cours de l’année concourent pour le « Grand Prix RTL de la Bande dessinée ». En remportant la 15ème édition du « Grand Prix RTL de la Bande dessinée », Pierre-Henry Gomont rejoint un palmarès prestigieux et se voit offrir par RTL une belle tribune via une campagne de publicité sur son antenne et un traitement rédactionnel dans ses journaux d’information.Le Jury est composé de Jacques Esnous, directeur de l’Information RTL, Arnaud Mulpas, journaliste RTL, Laurent Cirade, le rédacteur en chef du site BD Gest et Vivian Lecuivre, rédacteur en chef du site Séquence BD.Pierre-Henry Gomont - Malaterre - Editions Dargaud - 9782505071853 – 24 €