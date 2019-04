Pierre Jourde reçoit le Prix Alexandre-Vialatte 2019

Mal aimée par une mère avare et dure, sa fille unique, à la mort de celle-ci, hérite d'un canapé-lit remarquablement laid. Elle charge ses deux fils et sa belle-fille de transporter la relique depuis la banlieue parisienne jusque dans la maison familiale d'Auvergne. Durant cette traversée de la France en camionnette, les trois convoyeurs échangent des souvenirs où d'autres objets, tout aussi dérisoires et encombrants que le canapé, occupent une place déterminante. À travers l'histoire du canapé et de ces objets, c'est toute l'histoire de la famille qui est racontée, mais aussi celle de la relation forte et conflictuelle entre les deux frères.

Le jury du prix a été sensible à l'esprit « Vialatien » qui baigne le livre, mais aussi à l'écriture de Pierre Jourde qui « manie la dérision et l'autodérision dans un ouvrage rempli de digressions et d'apartés », un art dans lequel Alexandre Vialatte était un maître absolu.Le lauréat a reçu une dotation de 6105 € correspondant à « la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur du Fleuve Congo » (symboles du parcours d’Alexandre Vialatte). Il bénéficie également d’un plan de promotion dans les titres du groupe.Le résumé de l'éditeur pour Le voyage du canapé-lit :Les membres du jury de cette édition 2019 étaient Jean Brousse, ingénieur et économiste, éditeur (membre permanent) ; Myriam Entraygues, chargée de mission Foire du livre de Brive ; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires ; Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe Livres de l’Express ; Claude Serillon, auteur, journaliste, chroniqueur du Groupe Centre France — La Montagne ; Joseph Vebret, écrivain, éditeur, et Pierre Vialatte, fils d’Alexandre Vialatte (membre permanent lui aussi).Pierre Jourde - Le voyage du canapé-lit - Gallimard - 9782072776250 - 20 €