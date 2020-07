Pierre Klein, lauréat du Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient 2020

Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient 2020 :

Les deux lauréats de cette édition 2020, organisée en partenariat avec La Procure sont :Pierre Klein, La pérégrination vers l’Occident, Ed. Olizane, 2020À la croisée du roman historique, du récit de voyage et de l’ouvrage académique, le jury a salué le travail de recherche mené par Pierre Klein, mais aussi sa qualité d’écriture.Alternant entre le récit d’aventure de deux moines ouïghours nestoriens, l’histoire de l’Empire mongol, et celle de l’Église d’Orient, Pierre Klein nous transporte au cœur des routes de la soie du XIIIe siècle. Une histoire fascinante méconnue en Occident. Un récit riche, tant sur les plans historiques, culturels et religieux que sur l’optimisme et l’espoir qui en émane.« Ce livre cumule les mérites d’un vrai livre d’histoire, d’un beau roman historique et la perspective que l’histoire n’est pas finie », estime Christian Cannuyer, membre du jury. Tigrane Yégavian, Minorités d’Orient, les oubliés de l’Histoire , Ed. du Rocher, 2019En adoptant un regard décapant sur les chrétiens d’Orient, l’auteur donne des clés de compréhension en n’hésitant pas à sortir des sentiers battus pour exprimer la situation particulièrement complexe des chrétiens d’Orient.Ce livre incite les responsables politiques des pays du Moyen-Orient et d’Occident à s’engager pour la construction d’un meilleur vivre ensemble dans la région. Il invite les chrétiens d’Orient à être acteurs de leur destin.L’auteur apporte un souffle nouveau et une vision dynamique sur l’avenir de ces communautés tant au Proche-Orient qu’en diaspora.« Tigrane Yégavian incarne au sein des chrétiens d’Orient une vision d’avenir portée par une jeunesse militante qui place la citoyenneté au-dessus de l’appartenance confessionnelle », souligne Geneviève Delrue, RFI, membre du jury.