Pierre Michon reçoit le Prix Franz Kafka 2019

La Franz Kafka Society a créé le Prix Franz Kafka en 2001, un des plus importants et prestigieux de la République tchèque : Philip Roth, Yves Bonnefoy, Amos Oz, Václav Havel, Elfriede Jelinek ou encore Margaret Atwood font partie de la liste des lauréats des années passées.Pierre Michon rejoint le palmarès de la récompense, en cette année 2019 : il est salué pour l'ensemble de son œuvre, de Vies minuscules, publié en 1984 chez Gallimard, à Habiter une œuvre, publié en 2018 par l'Anaristopathe, avec des photographies d'Éric Morin.« Il est difficile de dire combien quelle fierté, quelle vanité je ressens à faire partie du même groupe que Václav Havel, Nádas, Jelinek, Handke et Magris, Roth, Yan Lianke », tous lauréats du Prix Franz Kafka, a souligné Pierre Michon à l'annonce de la récompense.Le jury du Prix Franz Kafka réunit Josef Cermak (République tchèque), Peter Demetz (États-Unis), André Derval (France), Marianne Gruber (Autriche), Petr Matoušek (République tchèque), Lorenzo Silva (Espagne), Hans Dieter Zimmermann (Allemagne) et Vladimír Železný (République tchèque).Le Prix Franz Kafka est doté de 10.000 $, avec le soutien de la Franz Kafka Society, du ministère de la Culture tchèque et de la ville de Prague.