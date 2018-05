Pierre Souchon, prix des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris

Le Prix du premier roman des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris a été attribué à Pierre Souchon pour Encore vivant publié aux éditions du Rouergue (août 2017) le 26 mai lors d’une rencontre au Carreau du Temple (3e).







Avec ce roman autobiographique, Pierre Souchon nous révèle les épreuves auxquelles le soumet sa bipolarité, des crises maniaco-dépressives aux séjours en hôpital psychiatrique. Cette réflexion sur la maladie mêle habilement l’histoire intime et l’Histoire, celle d’un monde paysan en train de disparaître, celle de ses ancêtres soldats des deux guerres du XXe siècle. Sans pathos et avec beaucoup de rage et d’ironie, l’auteur démêle les fils de sa vie dans ce texte fort et engagé.



Pierre Souchon, 35 ans, est journaliste au Monde Diplomatique et à L’Humanité.



Aux voix du jury – composé de lecteurs, de bibliothécaires, de l’auteur Thomas B. Reverdy et de la journaliste Catherine Pont-Humbert – s’est ajouté le vote en ligne des usagers des bibliothèques de la Ville de Paris.



« Le jury a été touché par la sincérité du roman de Pierre Souchon, par cette immersion sans concession dans le chaos de la maladie. Encore Vivant est apparu comme un texte riche, permettant plusieurs niveaux de lecture. L’humour, une certaine forme de radicalité et une dimension politique trouvent leur place dans un texte au ton plein de rage. » C. Pont-Humbert



À travers ce Prix du Premier Roman, les bibliothèques de la Ville de Paris témoignent de leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents.



Depuis vingt ans, l’opération « Premier roman » des bibliothèques de la Ville de Paris a pour but de faire découvrir et mettre en valeur le travail de nouveaux auteurs francophones, dont certains sont devenus depuis leur premier titre des valeurs sûres de l’édition française (Simon Liberati, Sorj Chalandon, François Bégaudeau, Léonora Miano, Laurent Binet, Grégoire Delacourt, Leonor de Recondo...).







Pierre Souchon – Encore vivant – Rouergue – 9782812614347 – 19,80 €





