Pierre Wat est le lauréat du Prix Pierre Daix 2018

Le Prix Pierre Daix a été attribué en cette année 2018 à Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, de Pierre Wat, publié par les éditions Hazan. Le prix a été remis à l'auteur du livre, historien de l’art, par François Pinault, ce lundi 3 décembre au Musée national Picasso–Paris, à l'invitation de Laurent Le Bon, président du musée.







Le prix Pierre Daix a été créé par François Pinault en 2015, en hommage à la mémoire de son ami écrivain et historien de l’art français, décédé en 2014. Ce prix doté de 10.000 € distingue, chaque année depuis lors, un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.



Le jury, présidé par Jean-Jacques Aillagon, a souhaité récompenser un essai novateur sur la question du paysage en peinture, mais aussi « une singulière montée en émotion au fil de la lecture, un ouvrage habité, un vrai talent romanesque » à travers lequel ce « récit qui mélange la rigueur de l’historien d’art à la subjectivité méditative de l’écrivain » raconte « un paysage devenu le lieu de l’histoire et de sa tragédie ».



Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire est paru en 2017 aux éditions Hazan, dans la collection « Beaux-Arts ».



Le résumé de l'éditeur pour Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire :



Le paysage n'existe que dans l'oeil de celui qui le regarde. Il faut donc suivre les pas de l'homme en marche si l'on veut comprendre comment notre rapport au monde et à l'histoire se dessine : par la confrontation de l'individu et de la nature. Car le paysage, c'est la nature éprouvée : nature traversée, nature possédée, nature sublimée, nature terrifiante, nature qui échappe à qui tente de la conquérir. L'artiste qui s'adonne au genre du paysage nous offre bien plus qu'une simple représentation de morceaux de nature. Il se fait archéologue, scrutant comme dans un livre le sol où affleure la mémoire de l'histoire humaine, sous forme de traces. Ecrire l'histoire du paysage à l'époque contemporaine c'est aussi faire le constat d'une relève : celle qui voit, à partir du début du XIXe siècle, la peinture de paysage se substituer progressivement à la peinture d'histoire afin de porter le grand récit de l'humanité dans ses tentatives de connaître et de façonner le monde.



Pierre Wat - Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire - Éditions Hazan - 9782754108645 - 99 €