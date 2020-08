Pinocchio : Disney pressent Tom Hanks dans le rôle de Geppetto

Tom Hanks, dans un Pinocchio — et garanti sans boîte de chocolat — voici ce que convoite la firme Disney, qui vient d’entrer en négociations avec l’acteur nominé aux Oscars pour son rôle de Mister Rogers.Selon les infos de Deadline , les échanges ont commencé pour que Hanks campe le personnage de Geppetto. Si les discussions n’ont que débuté, il semblerait que l’acteur, à la lecture du scénario, ait contacté Zemeckis pour lui signifier son envie de collaborer avec lui.Ce qui tombe plutôt bien — le monde est bien fait — puisque Disney rêve depuis longtemps de le voir dans le rôle du marionnettiste. Les relations entre Hanks et Zemeckis plaideraient en faveur de cet accord : tous deux avaient travaillé sur un certain projet de film, Forrest Gump.Pour Disney, il s’agit ni plus ni moins que de continuer le recyclage de ses grands classiques en live-action : Aladdin et le Roi lion, l’année passée, avaient réussi le pari avec plus d’un milliard $ de résultat.Pinocchio marquerait par ailleurs la quatrième collaboration entre les deux hommes.Reste alors à Hanks d’achever le tournage du biopic consacré à Elvis Presley, avec Warner Bros, le grand concurrent. En effet, la production avait été suspendue après que l’acteur et son épouse, Rita Wilson, ont annoncé qu’ils avaient contracté la Covid-19.Le retour devant les caméras devrait s’effectuer à l’automne en Australie.