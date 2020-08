Pinocchio : un casting de renom pour des marionnettes antifascistes 

CINEMA : le prochain film des

frères Foenkinos se dévoile

Crédit photo : Netflix

Le casting de la prochaine adaptation de Pinocchio par Guillermo del Toro a été annoncé et comprend quelques grands noms. Christoph Waltz sera le renard et le chat, Ewan McGregor le cricket, Ron Perlman Mangiafuoco et Tilda Swinton la fée aux cheveux turquoise. Cate Blanchett fera également partie de l’aventure. Leurs voix donneront vie à des personnages animés en stop-motion.Le travail sur l’adaptation du cinéaste mexicain a commencé au sein des studios d’animation ShadowMachine l’année dernière et la production a pu se poursuivre pendant la pandémie. Le studio, notamment reconnu pour BoJack Horseman et Bertie & Tuca, ne s’est pas prononcé sur une date de sortie, mais le film devrait être disponible sur Netflix pour 2021.Ce Pinocchio devrait se dérouler dans l’Italie de Mussolini, en pleine montée du fascisme. Del Toro voudrait proposer une histoire d’amour et de révolte et mettre en scène la lutte du pantin de bois pour se montrer à la hauteur des exigences de son père.Un pitch qui n’a pas toujours été facile à présenter pour le réalisateur, qui conserve le projet dans les cartons depuis presque une décennie. Si les marionnettes antifascistes vont finalement voir le jour, cela n’aura pas été sans heurt : « Quand j’ai dit que j’allais faire un film Pinocchio, j’ai reçu beaucoup d’appels », affirmait le cinéaste en 2017, « puis j’annonçais : “Ça se déroule sous Mussolini, c’est un Pinocchio antifasciste”, et les gens raccrochaient. »