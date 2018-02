“Pleins & Déliés”, première exposition pour Aude Picault

Pour son blog collaboratif Chicou-Chicou, ses chroniques dans le supplément weekend de Libération ou ses albums avec lesquels tout a commencé, c’est avec des croquis francs et sans tabou que l’artiste s’est fait connaître.

« Croqueuse du quotidien », depuis une dizaine d’années, ce sont les petites choses de tous les jours qui guident son trait, ses histoires et ses personnages. Les détails d’un quotidien qu’elle partage avec ceux qu’elle croque, ses contemporaines et contemporains dont elle capture avec justesse les préoccupations et petits bonheurs.





Elle partage avec eux et avec ses lecteurs les mêmes tracas, les mêmes joies et les mêmes introspections qui font réfléchir sans se prendre la tête. Les « Pleins & Déliés » d’une vie aussi riche et variée que son travail.