Plongez dans le cinéma de Raymond Depardon, par le son

Du 14 janvier au 15 mars 2020, La Bibliothèque Nationale de France proposera une exposition autour de l'influence sonore de Claudine Nougaret dans le cinéma de Raymond Depardon. À cette occasion, un livre, intitulé Dégager l'écoute paraîtra au début du mois de janvier aux éditions Points. Écrit par le duo français, il retrace leur collaboration qui dure depuis plus de 30 ans.





Claudine Nougaret



Parmi les nombreuses expositions de la BnF qui rythmeront l’année 2020, Claudine Nougaret :" Dégager l’écoute », le son dans le cinéma de Raymond Depardon se tiendra du 14 janvier au 15 mars 2020.

L’exposition retrace ce duo qui, depuis plus de 30 ans, construisent un cinéma qui leur est propre, elle au son, lui à l’image, dans une relation à la fois fusionnelle et complémentaire. Un couple de créateurs, qui, d’Urgences (1987) à 12 jours (2017), s’est attaché à dresser un portrait visuel et sonore de la France, accueillant « le récit des personnes filmées comme un texte sacré ».

Raymond Depardon et Claudine Nougaret ont souhaité faire don de leurs archives filmiques à la Bibliothèque nationale de France. « Par ce don, nous laissons une trace de la façon de parler de 1975 à nos jours [...] Toute une mémoire française ! » déclare Claudine Nougaret. L’occasion pour l’institution de consacrer une large exposition au travail de la cinéaste française, mais aussi de parcourir et d’explorer plus de trente ans de créations cinématographiques.

Retracer une vie de cinéma



En vitrines seront exposés les matériels de prise de vue et de prise de son - caméras, enregistreurs, micros...- qui, de l’analogique au numérique jalonnent l’œuvre de Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Des rapports son, des rushes viendront également illustrer le processus de restitution du son réel.



Puis, des photos de Raymond Depardon illustrant le tournage et la prise de son des films témoignent du lien entre le son et l’image. Des affiches (signées Xavier Barral, Roman Cieslewicz...) ayant accompagné la sortie des films en salle seront également présentées.



En seconde partie de l’exposition, dans une ambiance évoquant une salle de cinéma, sera projeté un film inédit, spécialement produit pour l’exposition par Claudine Nougaret et Raymond Depardon. Ils y expliquent ce rapport très particulier entre image et son dans leur oeuvre, et comment la prise de son de Claudine Nougaret a profondément influencé le cinéma de Raymond Depardon.



Pour la première fois, le public pourra voir et entendre les deux auteurs s’exprimer sur ce sujet. Coeur de l’exposition, c’est ici que se révèlera tout le sens de ce que « dégager l’écoute » signifie.



À cette occasion, un livre verra également le jour le 2 janvier prochain. Dégager l'écoute de Claudine Nougaret et Raymond Depardon sera publié aux éditions Points.

Résumé de l'éditeur :



Capter les paroles que l'on entend peu, celles des internés, des paysans, des repris de justice, garder trace des dialectes sur le point de s'éteindre, libérer un espace pour les faire entendre: dégager l'écoute, c'est une exigence esthétique, politique mais aussi technique. Une exigence que Claudine Nougaret et Raymond Depardon ont mis au cœur de leur travail documentaire commun. L’une au son. L’autre à l’image.

De l’hôpital psychiatrique de San Clemente à la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, du chipaya à l’occitan. Délicatesse, vigilance, discipline, pudeur, en font une œuvre cinématographique indispensable.



70 photos et un texte inédits ouvrent la porte de leur atelier. Quand la prise de son est au cœur d’une façon d’être au monde: un manifeste et une boîte à outils.