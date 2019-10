Plus de super-héros sur HBO, avec DC : Green Lantern fait son entrée

(photo d'illustration, JD Hancock, CC BY 2.0)

Greg Berlanti, producteur de la série centrée sur Green Lantern, évoque d'ores et déjà « la plus grande série DC jamais produite » : le programme créé spécialement pour HBO Max, le service de streaming de la chaine américaine, emmènera les spectateurs dans l'espace. Hal Jordan, le Green Lantern original, créé par John Broome et Gil Kane en octobre 1959, devrait être de la partie.Membre du Green Lantern Corps, Hal Jordan est chargé de maintenir l'ordre dans la galaxie, aux côtés des autres porteurs d'anneaux, des artefacts qui fournissent d'incroyables pouvoirs, notamment celui de créer des objets faits de lumière solide.Malgré un potentiel visuel assez fort, donc, le personnage de Green Lantern n'est que rarement apparu sur les écrans : depuis 2011 et le film de Martin Campbell avec Ryan Reynolds dans le rôle-titre, le personnage n'a pas fait de réapparition. Et pour cause : le long-métrage, passablement raté, l'aura écarté des projets super-héroïques pour quelques années.Autre série attendue, une adaptation des comics Strange Adventures, une série publiée dans les années 1950 par DC Comics pour séduire les amateurs de science-fiction. Les numéros de Strange Adventures, qui perdure jusqu'en 1973, racontent des histoires indépendantes, même si certains font réapparaitre peu à peu des héros comme Space Ranger ou Star Hawkins. Difficile de savoir ce qu'il en sortira, en somme.Enfin, HBO Max diffusera également DC Super Hero High, une série comique constituée d'épisodes de 30 minutes chacun, selon un format sitcom. Produite par Elizabeth Banks, cette série suivra plusieurs personnages de l'univers DC, dotés de super-pouvoirs, dans leurs années lycée...via Deadline