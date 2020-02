Plusieurs ouvrages jeunesse de Mo Willems bientôt portés sur le petit écran

Dans le cadre d’un accord signé entre Mo Willems et HBO Max, plusieurs ouvrages pour enfants de l’auteur et illustrateur américain feront l’objet d’adaptations. Des films en prise de vues réelles, mais également des dessins animés seront diffusés sur la nouvelle plateforme de streaming, évidemment.





Mo Willems en 2012 - Alvin Trusty CC BY NC 2.0



Parmi les différents projets qui découlent de l’accord, HBO Max a déjà annoncé avoir acquis les droits de diffusion de Don't Let the Pigeon Do Storytime ! produit par la société de médias et divertissement Stampede Ventures, fondée par Greg Silverman, ancien président de Warner Bros Pictures.



Il s’agit plus exactement d’un film live action d’une heure présentant des lectures, mais également des sketchs inspirées de la célèbre série d’ouvrage de Mo Willems, Pigeon. Les diverses performances seront assurées par des comédiens ou des acteurs comme Anthony Anderson (Les Infiltrés), Yvette Nicole Brown (Community), Rachel Dratch (Saturday Night Live) et Tony Hale (Toy Story 4).



En France, quelques ouvrages de la saga ont été publiés aux éditions Kaleidoscope dès 2006.





« Mo a un talent vraiment unique. Il a une grande capacité à relier les enfants et les familles. Nous sommes tellement heureux que lui et Stampede Ventures aient choisi de s’associer à HBO Max » a tenu à souligner Kevin Reilly, directeur du contenu HBO Max.



La plateforme de streaming a également déclaré qu’une adaptation en dessin animé de Naked Mole Rat Gets Dressed verra bientôt le jour. Publié en 2009, cet ouvrage raconte l’histoire de Wilbur, un rat-taupe nu un peu différent des autres : il aime porter des vêtements. Mais voilà que le vieux sage Grand-pah est sur le point de découvrir son horrible secret...



« Nous sommes tellement chanceux de pouvoir travailler avec le si talentueux Mo Willems », a également ajouté Jennifer O’Connell, vice-présidente exécutive de la programmation originale pour enfants et non-fiction pour HBO Max.



Un enthousiasme partagé par l’auteur et illustrateur américain, qui a qualifié la plateforme de « lieu idéal » pour explorer toutes ces histoires amusantes, mais aussi pour donner vie aux personnages de ses ouvrages et à son travail de théâtre.





« Nous partageons ce même objectif qui est de rassembler les familles. Je veux créer des choses qui amusent et divertissent les gens, que cela déclenche chez eux des moments de partages, et ce, même après avoir éteint leur écran », a déclaré Mo Willems.

via Deadline