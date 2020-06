Plusieurs ouvrages traduits du français salués par les PEN Translates

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les PEN Translates se concrétisent par un soutien de l'English PEN aux ouvrages sélectionnés, avec une prise en charge de 75 % des coûts de traduction, qui peut atteindre l'intégralité pour les maisons d'édition dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 500.000 £.The Divorce de César Aira, traduit de l'espagnol par Chris Andrews (And Other Stories, mai 2021). Pays : ArgentineAll Men Want to Know de Nina Bouraoui, traduit du français par Aneesa Abbas Higgins (Viking, août 2020). Pays : France (Tous les hommes désirent naturellement savoir, JC Lattès, 2018)Waiting for the Waters to Rise de Maryse Condé, traduit du français par Richard Philcox (World Editions, avril 2021). Pays : Guadeloupe (En attendant la montée des eaux, JC Lattès, 2010)La Straniera de Claudia Durastanti, traduit de l'italien par Elizabeth Harris (Fitzcarraldo Editions, avril 2021). Pays : ItalieEddo’s Souls de Stella Gaitano, traduit de l'arabe par Sawad Hussain (Dedalus, juin 2021). Pays : Soudan du SudPuppets de Daniela Hodrová, traduit du tchèque par Elena Sokol et Veronique Firkusny (Jantar Publishing, juillet 2020). Pays : République tchèqueNew Passengers de Tine Høeg, traduit du danois par Misha Hoekstra (Lolli Editions, septembre 2020). Pays : DanemarkMe and the Robbersons de Siri Kolu, traduit du finlandais par Ruth Urbom (Stripes Publishing, mars 2021). Pays : FinlandeWhen We Cease to Understand the World de Benjamín Labatut, traduit de l'espagnol par Adrian Nathan West (Pushkin Press, septembre 2020). Pays : ChiliOn the Nature of the Universe (Book 1) de Lucretius, traduit du latin par Emma Gee (Arc Publications, juin 2020). Pays : Rome antiqueOur Daily Bread de Predrag Matvejević, traduit du croate par Christina Pribichevich-Zorić (Istros Books, juillet 2020). Pays : CroatieBrown and Yellow de Paulo Scott, traduit du portugais par Daniel Hahn (And Other Stories, septembre 2021). Pays : BrésilSongs de Ribka Sibhatu, traduit de l'italien par André Nafis-Sahely (Poetry Translation Centre, juillet 2020). Pays : ItalieWar of the Beasts and the Animals de Maria Stepanova, traduit du russe par Sasha Dugdale (Bloodaxe, septembre 2020). Pays : RussieChinatown de Thuan, traduit du viétnamien par Nguyen An Ly (Tilted Axis, novembre 2021). Pays : France (Seuil, 2009)There’s No Such Thing as an Easy Job de Kikuko Tsumura, traduit du japonais par Polly Barton (Bloomsbury, novembre 2020). Pays : JaponA Decolonial Feminism de Françoise Vergès, traduit du français par Ashley J. Bohrer (Pluto Press, mars 2021). Pays : France (Un féminisme décolonial, La Fabrique éditions, février 2019)The Book of Ramallah (Comma Press, février 2021). Pays : PalestineAccursed Poets: Dissident Poetry from Soviet Russia 1960-80, traduit du russe par Anatoly Kudryavitsky (Smokestack, août 2020). Pays : Union soviétique