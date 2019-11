Poésie : Denis Tillinac reçoit le prix Verlaine 2019

Denis Tillinac, romancier, essayiste bien connu, auteur d’une œuvre abondante est ici poète. Il nous invite à un cérémonial intime : traverser son Pont des regrets, un bouquet de poèmes qu’il dévide comme les couplets d’une romance villonesque, comme les longues stances d’un blues verlainien.



Depuis sa création, il y a plus de 90 ans, la Maison de Poésie a décerné de nombreux prix de poésie à des poètes renommés ou à des poètes devenus ensuite très réputés, parmi lesquels figurent notamment : Vincent Muselli, Maurice Carême, Philippe Chabaneix, Philippe Dumaine, Pierre Béarn, Jean-Claude Renard, Marie Noël, Tristan Klingsor, Charles Vildrac, Pierre Gabriel, Maurice Fombeure, Claude Fourcade, Philippe Jaccottet, Pierre Ménanteau, Micheline Duprey, Bernard Delvaille, Jean-Luc Moreau, Jean Laugier, Lucien Feuillade, Jacques Charpentreau, Claude Roy, Liliane Wouters, Marc Alyn, Luc Decaunes, Gérard Bocholier, Jacques Réda, Jean-Claude Pirotte, Jacques Bertin, Hélène Cadou, Béatrice Marchal, Claudine Bohi, Jean-Luc Despax.









Emile Blémont, poète prolifique et dramaturge qui fut lié à Victor Hugo ainsi qu'aux poètes du Parnasse et aux poètes symbolistes, avait en effet souhaité par ses dispositions testamentaires que la Fondation Maison de Poésie, à laquelle son nom serait associé, décerne des prix de poésie à des œuvres marquantes et authentiques. Rimbaud lui offrit le manuscrit de son sonnet des Voyelles qui est aujourd'hui au Musée Rimbaud.



Il fonda en avril 1872 La Renaissance Littéraire et Artistique, dans laquelle il publia notamment la première traduction en français des Leaves of Grass de Walt Whitman. Il porta assistance à son ami Paul Verlaine. Il fonda et dirigea également La Tradition, La Revue du Nord, Le Monde poétique et Le Penseur. Il fut l'un des fondateurs de la Société des poètes français et de la Maison de poésie. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (11e division).



Le lauréat lira quelques poèmes et dédicacera son livre après le récital dans le Salon Rostropovitch.





Denis Tillinac – Sur le pont des regrets – Le Dilettante – 9782842639938 – 12 €





