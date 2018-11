"Poésie nomade en Provence" : début des festivités à Cavaillon et Oppède

Le premier rendez-vous de la saison 2018-2019 avec Poésie nomade en Provence, festival initié et organisé par l'association la Boucherie littéraire, aura lieu les vendredi 30 novembre à Cavaillon et le samedi 1er décembre à l'Espace Jardins de Madame à Oppède.

Ce vendredi 30 novembre paraissent en librairie les deux derniers titres des éditions la Boucherie littéraire : Entre les braises de Roselyne Sibille et Le visage regardé sauve son âme de Jean-Pierre Gandeboeuf.Cette soirée permettra aux invités d’échanger avec chacun des deux auteurs. Après la lecture des deux œuvres, la soirée sera animée par la poète Hélène Dassavray et Giacoma Dussol.Le lendemain, à l’Espace Jardins de Madame à Oppède, les lecteurs auront l’occasion de rencontrer deux lauréats : Albertine Benedetto, prix Jean Follin 2018 avec Le Présent des bêtes et Estelle Fenzy, prix René Leynaud pour Mère. L’interaction entre le public et les poètes sera gérée par Ada Mondès, poète bilingue et traductrice et Roselyne Sibille.L’après-midi, le hall de l'Espace Jardins de Madame accueillera une exposition des œuvres des peintres Laurent-Xavier Cabrol et Pierre Giroux sur lesquelles Ada Mondès, Olivier Bastide, Anne Rapp-Lutzernoff et Dominique Sampiero ont spécialement composé des poèmes.Le festival clôturera la journée avec la rencontre des poètes Marlène Tissot et Jean-Baptiste Cabaud. Ils présenteront au public leurs recueils respectifs : Un jour, j’ai pas dormi de la nuit et La Folie d’Alekseyev.