Poésie, romans, traduction, nouvelles : les Prix Révélations de la SGDL 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Grand prix du premier roman

Prix Dubreuil du premier roman

Trois prix Révélation

Prix révélation de poésie

Prix du premier recueil de nouvelles

Prix révélation de traduction

Grand prix SGDL de l'écriture radiophonique francophone

Camille Brunel, La Guérilla des animaux, Alma éditeur« Ni tiédeur, ni demi-mesure dans cette guérilla-là : le salut des bêtes passera par l’extermination des humains. Pour brutale qu’elle soit, la proposition d’Isaac, le héros électrisé de colère du livre de Camille Brunel, a le mérite de nous forcer à penser autrement la cause animale » Marie Sellier, écrivaine, scénariste, membre du ComitéDalie Farah, Impasse Verlaine, Grasset« On sort de ce livre griffé au coeur par l’énergie communicative qui s’en dégage, la volonté de s’en sortir et de guérir par le pouvoir de la littérature. » Ariane Bois, romancière, journaliste, membre du ComitéDenis Drummond, La Vie silencieuse de la guerre, Cherche Midi« L'aventure intérieure, bouleversée, de personnages d’aujourd’hui face à l’expérience de la guerre vécue par un photographe reporter - disparu. Le fracas des armes face au silence des images qu’il en reste. » Françoise Henry, écrivain et comédienne, membre du ComitéRyad Girdo, Les Yeux de Mansour, P.O.L.« Ryad Girod impose une voix puissante et musicale, jouant de la litanie comme de la syncope, enroulant autour du lecteur une étoffe qui fascine, qui étouffe aussi, tant ses motifs - omniprésence du grotesque en politique, violence de régimes prétextant la foi, héritage perdu de l’émir Abdelkader, ivresse nécessaire du sexe ou des drogues - rendent tangible l’absurdité d’un monde contemporain voué à l’égarement. » Carole Zalberg, romancière, membre du ComitéDenis Rossano, Un Père sans enfant, Allary Éditions« Denis Rossano livre un texte bouleversant sur l’absence, la douleur et le manque d’un homme qui comptera parmi des plus grands cinéastes à Hollywood mais qui ne pourra admirer son fils que sur pellicule. » Ariane Bois, romancière, journaliste, membre du ComitéSébastien Fevry, Solitude Europe, Cheyne éditeur« L’intelligence de ces poèmes inspire et aide à voir le monde avec plus de lucidité. » Emmanuelle Favier, écrivaine, membre du ComitéEugène Green, Les Interstices du temps, Editions du Rocher« Des interstices, d’habitude, se limitent à quelques mots. Eugène Green lui, se glisse dans de longues nouvelles qui exhalent des vapeurs de l’hiver… Chacun sa manière, n’est-ce pas ! » Christiane Baroche, écrivaineCamille Nivelle pour Les Dévastés de JJ Amaworo Wilson, Editions de L’Observatoire(Traduction de l’Anglais Etats-Unis)« Entre dystopie et utopie, ce roman nous raconte l’histoire de ces Dévastés, des sans abri, qui se réfugient dans un gratte-ciel délabré, où ils recréent leur propre univers qui leur permettra de remporter des victoires improbables. Dans ce texte riche et dense, Camille Nivelle fait preuve d’un talent de traducteur prometteur », indique Evelyne Châtelain, traductrice, membre du ComitéPierre Lorquet, Luc Malghem, et Sabine Ringelheim, Requiem pour un bon élève.Requiem pour un bon élève a été diffusée dans l'émission Par Ouï-dire, RTBF, janvier 2018. Martin Grenier est mort. Il s’est immolé par le feu, sur le parvis du Service Emploi Chômage. Martin y exerçait le métier de facilitateur, avant que cette fonction ne soit supprimée.Comment, pourquoi, au terme de quelle souffrance a-t-il commis l’irréparable ? Que voulait-il nous dire par son geste ? Et qui accuser ? L’émission « Le monde dans sa chute » renvient sur l’événement, en compagnie de la réalisatrice d’un film d’entreprise avorté dont Martin Grenier aurait dû être le centre. Mais rapidement l’émission déborde, des voix s’entrecroisent, se répondent, prennent leur envol, décrivant un monde tout droit venu d’un futur proche, pas forcément enviable. Nous voilà prévenus.Christophe Deleu, auteur, professeur des Universités et directeur du Centre universitaire d'enseignement du journalisme, membre du Comité