Polar et thriller en terres romandes

Sueurs froides au Lausanne Palace du 3 au 4 novembre prochain. Pour sa troisième édition, Lausan’noir installe la scène du crime dans le cinq étoiles du centre-ville, avec au cœur de sa programmation, le Prix du Polar Romand 2018.









Le suspense est insoutenable pour les 3 finalistes: qui de Stefan Catsicas, de Sébastien Meier ou de Nicolas Verdan a le mieux imaginé le crime parfait? Le voile sera levé sur ce mystère le samedi 3 novembre, lors du cocktail de la remise du Prix du Polar Romand.



Les 3 finalistes du Prix du Polar Romand sont dans l’expectative. Stefan Catsicas est en lice avec «La Séquence» une intrigue sur fond de recherche génétique et de nouvelle théorie de l’évolution publiée chez Favre. Double meurtre sur fond de scandale politique, Sébastien Meier ne démérite pas et signe une fable qui fait froid dans le dos avec «Les Casseurs d'os» chez Fleuve Noir.



Tandis que Nicolas Verdan concourt avec «La Coach» chez BSN Press, un roman noir qui raconte la vengeance d’une femme sur fond de violence économique et sociale.

Le jury est composé de Stéphanie Berg, libraire, responsable du rayon polar à Payot Pépinet Lausanne, Valérie Dätwyler, blogueuse polar (Sangpages), Jean-Luc Gremaud, Chef de la police judiciaire municipale de la Ville de Lausanne, Cécile Lecoultre, journaliste culturelle et critique polar à 24 heures et Michel Sauser, programmateur du Théâtre 2.21, Lausanne.

Le lauréat sera récompensé lors d’un cocktail ouvert à tous, le samedi 3 novembre au Lausanne Palace en présence d’Olivier Norek, parrain du prix, de Grégoire Junod, syndic de Lausanne, d’Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, de Stéphane Bloch, poète et musicien ainsi que du jury du prix.

Inscription à la remise du prix, dans la limite des places disponibles.

Deux jours dédiés au polar



Durant tout le week-end, le polar sera à l’honneur au Lausanne Palace avec des rencontres et dédicaces d’auteurs de Suisse et d’ailleurs et lors d’un brunch dominical, mais aussi des ateliers dans les librairies Payot Pépinet et Basta, des balades littéraires autour du palace, ou encore à Cinétoile à l'occasion de la projection en avant-première du film: «The Bookshop».



La projection sera précédée d’une discussion avec Linda Green, Olivier Norek et Stéphane Bourgoin à propos des liens que nourrissent le cinéma et la littérature.