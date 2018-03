Polar et Young Adult : deux littératures dans le vent à Livre Paris

Livre Paris propose en 2018, pour la première fois, deux espaces dédiés aux littératures policières et Young Adult, sous toutes leurs formes. Si la première a toujours était une invitée régulière de la manifestation, deux espaces sont consacrés à la seconde : la scène Young Adult et la Bookroom qui, chacun à leur manière, répondront à la thématique de cette année, « les écrivains face au monde ».



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Côté polar, c’est l’occasion de retrouver les grands noms du genre et de les entendre témoigner sur la manière dont ils regardent le monde d’aujourd’hui et anticipent celui de demain, avec de nombreux rendez-vous thématiques :

• True detective, ou lorsque juges, avocats, détectives, hauts fonctionnaires et inspecteurs de police deviennent auteurs de polar… ;

• Avec True crime, genre étroitement apparenté au journalisme qui vise à dépeindre la réalité des crimes et des criminels, retrouvez quelques-uns des meilleurs auteurs actuels pour revenir sur les grandes affaires ayant défrayé les chroniques judiciaires, d’hier à aujourd’hui ;



Ce genre littéraire « impur » donne voix, sous la forme de grands entretiens, à des écrivains qui empruntent les codes du polar, sans pour autant être catalogués dans ce genre.



Littératures policières, séries télé et cinéma : influences réciproques invite scénaristes, écrivains, mais aussi acteurs et réalisateurs à revenir sur ces allers et retours fructueux entre les littératures policières, le grand et le petit écran. Philippe Djian ou David Lagercrantz (Actes Sud) seront présents pour ce rendez-vous.



Les grandes tendances du polar d’aujourd’hui sont également mises à l’honneur avec Actualités du Polar.



Les rendez-vous de la BiLiPo, la Bibliothèque des Littératures Policières, reviennent sur quelques-unes des grandes légendes criminelles des siècles passés. Ainsi ce dimanche 18 mars entre 12 h et 13 h, Emmanuel Pierrat, avocat au Barreau de Paris et Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé du crime organisé, présentent la Carte blanche à la BiLiPo. Ils remettront pour la première fois les pièces à conviction au centre des récits de grandes affaires criminelles, avec les Éditions de La Martinière.



De même, ce lundi 19 mars entre 16 h et 17 h, une reconstitution d’une scène de crime sera organisée dans le salon. Ce procédé, parfois requis par le juge d’instruction en charge d’un dossier pour lever des doutes sur des questions techniques, sera ici activé in situ devant le public. Norbert Fleury et Joël Machecler, deux spécialistes, décrypteront ensuite le fonctionnement de ces nouvelles méthodes et technologies désormais employées par la police scientifique.



Côté Young Adult, la programmation se décline en fonction des différents espaces consacrés. La Scène Young Adult accueille en effet des débats autour des genres principaux du Young Adult et des grandes questions d’actualité.

Pour exemple, dimanche 18 mars à 11 h Le débat : Girl power regroupera des auteures reconnues Isabelle Rossignol (Talents Hauts), Manon Fargetton (Bragelonne), Cali Keys (Diva) pour discuter du statut de la femme dans leurs romans et plus généralement en littérature Young Adult. La rencontre sera animée par Pauline Grisoni, (Cosmopolitan).



Avec Mythologies, les best-sellers du genre dévoilent leurs secrets et leur improbable filiation littéraire avec de grands textes classiques.On pourra aussi assister à des battles entre journalistes et blogueurs mettant en avant les nouveautés ; à 18 h 30, le Samedi 17 mars, la célèbre auteure de(Hugo), Anna Todd, répond aux questions de la booktubeuse Nine Gorman ainsi qu’au public et aux internautes. Une rencontre animée par

Enfin, des performances et des concerts littéraires clôturent chaque journée.



