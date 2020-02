Pour 1 $, Stephen King offre à une Sibérienne de 16 ans de réaliser un film

Quarante ans maintenant que le King a mis en place cette option invraisemblable sur son œuvre. Et pour 2020, c’est une jeune Sibérienne de la ville de Tomsk (Sibérie occidentale), qui a remporté la mise. « J’ai signé un contrat avec Stephen King », exulte-t-elle sur Instagram.Mais alors, pour ce dollar très symbolique, qu’a-t-elle remporté ? Eh bien, dans le cadre du programme Dollar Baby, ce sera une adaptation de The Woman in the room – Chambre 312, texte traduit par Lorris Murail et Natalie Zimmermann en 1980, pour le recueil Danse macabre, paru en février 1978 en version originale.Un texte hautement autobiographique, que King avait rédigé en guise de catharsis après la mort de sa mère. L’histoire est celle de Johnny qui rend visite régulièrement à sa maman, atteinte d’un cancer de l’estomac. Tracassé au point de ne pouvoir s’y rendre qu’ivre… Ensuite, c’est l’expérience de la fin de vie qui intervient.La future réalisatrice produit avec des camarades étudiants le film, intitulé The Woman in the house, dont elle a déjà assuré que la fin serait modifiée — pour apporter plus d’optimisme.Elle sera contrainte par les 40 minutes maximum de durée du court-métrage, et seule l’autorisation expresse de King permettra une diffusion large. Le travail devra être présenté à l’automne 2020 à Krasnodar, dans le cadre du festival Dollar Baby Russia…Une adaptation avait été réalisée par Frank Darabont – un autre court-métrage, de 1983...