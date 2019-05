Pour 2020, le salon du livre de Genève change de dates

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

A la recherche des lecteurs qui s'ignorent



Des événements ponctuels, donc, qui serviraient de prélude au grand événement, et se poursuivraient également durant le salon, avec une recherche de spectacles, entre autres.



Une progression qu’appuie Thierry Apotheloz, ministre chargé du Département de la cohésion sociale de Genève, auquel a été rattaché le secteur culturel, pour la ville. « Parce qu’elle s’empare des lieux dans la ville, cette dimension sociale est de première importance. […] Une nouvelle ère s’ouvre d’ailleurs, puisque Genève apportera, de manière inédite, un soutien politique au livre, et plus encore, à la circulation du livre dans les prochains temps. »



Dans les gares, dans les crèches, dans les quartiers populaires, voilà 25 ans que le canton développe des politiques publiques en faveur de la lecture, souligne-t-il. À ce titre, 1000 bons de 20 francs ont à ce jour été distribués, dans le cadre de la carte 20 ans 20 francs, « pour favoriser la découverte des librairies genevoises ».



Et le conseiller d’État de saluer par ailleurs la tenue des assises de l’édition, qui permettent aux professionnels d’échanger au cours de trois journées dédiées — sous la thématique Le livre par-delà les frontières. Y compris les frontières sociétales…

« Événement incontournable pour les amoureux de la langue française, francophone résolument, mais tourné vers le monde. » Voilà comment Claude Membrez, directeur général de Palexpo depuis 2004, présente sa manifestation.Alors que pour la première année, le salon a choisi de s’exporter hors de ses murs et du Hall 1 de Palexpo, l’innovation se poursuivra l’an prochain. En effet, a indiqué Robert Hensler, pour se montrer plus proche des visiteurs et à l’affût des grands rendez-vous littéraires de la période, c’est désormais fin octobre que le salon se tiendra pour 2020.À ActuaLitté, Claude Membrez précise : « Nous cherchons de la sorte à répondre à plusieurs impératifs d’emploi du temps et de programmations de nos autres salons. Ce sera l’occasion de profiter de l’engouement de la rentrée littéraire, bien entendu. »Mais l’événement aura aussi à cœur de solliciter les Genevois eux-mêmes, faisant écho aux enjeux culturels portés par la cité. « Cette évolution passera donc par des événements hors les murs, qui se tiendraient quelques jours avant la manifestation, pour attirer l’attention des lecteurs. Mais également donner une dimension plus inclusive, pour éveiller la curiosité de publics qui seraient tenus éloignés du livre. »