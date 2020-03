Pour 2020, Quais du polar inaugure une édition virtuelle

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« L’esprit de responsabilité, la solidarité nationale, l’impératif absolu de santé et de sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, de nos partenaires, comme de l’ensemble des citoyens français et européens s’imposent à nous. » Le communiqué de Quais du polar ne laissait guère de place à l’imagination.Ce scénario pandémique, digne d’un thriller, aura mis un terme à nombre de manifestations à travers le monde. Or, si l’équipe faisait contre mauvaise fortune bon cœur, l’édition 2020 innove. À l’image d’autres festivals dans le monde, QdP bascule vers une approche virtuelle.« Pour faire vivre aux lecteurs et aux amateurs, malgré les circonstances, le polar pendant ces 3 jours (3, 4 et 5 avril) de festival, nous avons donc décidé de proposer une édition virtuelle de Quais du polar en mettant à contribution les auteurs, les éditeurs et les libraires », explique un communiqué. Depuis le site internet, des contenus inédits des auteurs, vidéos, lives, textes, photos, mais également conseils de libraires, sélections musicales, jeux et autres surprises seront délivrés.La programmation est en cours, mais à noter dès à présent :Vendredi 3 avril à 8 h / Exposition virtuelle : Mo Malø au Groenland.Vendredi 3 avril à 11 h / Mise en ligne de la Dictée jeunesse lue par l’auteur Pascal Prévot en partenariat avec l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme.Vendredi 3 avril à 14 h / Annonce du lauréat du Prix Polar en Séries.Vendredi 3 avril à 16 h / Annonce des lauréats des prix Quais du polar avec vidéos des auteurs.Vendredi 3 avril à 18 h / Playlist The Deuce et un texte inédit de George Pelecanos.Samedi 4 avril à 15 h / Rdv Facebook live avec Franck Thilliez.Samedi 4 avril à 18 h / Playlist Jazz par Marcus Malte et Ray Celestin.Dimanche 5 avril à 16 h / Rdv Twitch live avec l’auteure de bandes dessinées Elléa Bird.Tous les soirs à 20 h / 10 suggestions de films partagés par les auteurs.« Parce qu’il est important pour tous de se divertir, réfléchir, se réunir (virtuellement bien sûr !) et occuper au mieux ce week-end à venir en restant chez soi, nous espérons que cette première édition virtuelle de Quais du polar pourra offrir au plus grand nombre une parenthèse noire, mais lumineuse dans cette période de confinement », concluent les organisateurs.Show Must Go On, renchérirait Freddie Mercury.