Pour accompagner l'expo Tolkien, un beau livre par les éditions Hoëbeke

À l'occasion de l'exposition Tolkien à la Bibliothèque nationale de France , les éditions Hoëbeke proposent un ouvrage de référence, inédit, intitulé Tolkien, créateur de la Terre du Milieu. Cet ouvrage illustré de plus de 300 images issues des manuscrits de Tolkien (dessins, cartes et lettres) retrace le processus de création derrière ses œuvres littéraires les plus célèbres — Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion, annonce l'éditeur.Manuscrits, illustrations, cartes dessinées seront présents dans les pages du livre, pour prolonger et approfondir la visite de l'exposition de la BnF ou se rattraper, s'il n'a pas été possible de s'y rendre.L'ouvrage, présenté comme le catalogue de l'exposition Tolkien à la BnF, puise ainsi dans les archives inédites des collections Tolkien de la bibliothèque d’Oxford ainsi que dans des collections privées.Catherine MacIlwaine, autrice de ce beau-livre, est responsable des archives Tolkien à la Bibliothèque Bodleian de l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne.Il semblerait que ce catalogue soit la traduction — le nom du traducteur ou de la traductrice n'a pas été communiqué — du catalogue de l'exposition Tolkien de la bibliothèque de Bodley, à l'université d'Oxford, comme l'indique le site Tolkiendil en commentaire. Un catalogue distinct pour l'exposition de la BnF sera publié.[À paraitre 10/10/2019] Catherine MacIlwaine - Tolkien, créateur de la Terre du Milieu - Éditions Hoëbeke - 50 €