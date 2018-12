Pour Angoulême, l'ombre de Batman planera sur la télévision

Plusieurs rendez-vous sont à prendre : le 13 janvier, c’est L’instinct animal qui rejaillira à 16h45. Batman fait équipe avec Robin, Flash, Nightwing et Green Arrow pour contrer les plans du maléfique Pingouin et ses animaux mutants...Puis, le 20 janvier, un Monstrueuse pagaille s’annonce : C'est Halloween à Gotham City. Pour fêter ça, les plus grands méchants de la ville ont tous uni leurs forces pour mettre en place une série de crimes. Batman se lance dans l'action pour les arrêter, rejoint par Green Arrow, Cyborg, Nightwing et Red Robin. Mais il semble que les méchants travaillent pour le pire d'entre eux, le Joker, qui a une surprise : un virus informatique qui fait rire tous les logiciels et qui les force à lui obéir.Est-ce que les héros peuvent arrêter le virus avant qu'il ne transforme tout Gotham en Jokerville ? Batman va-t-il trouver un moyen de battre le Joker maintenant que ses fidèles gadgets et véhicules ont succombé au virus ?Enfin, le 27 janvier, on découvrira les Machines contre mutants : Lorsque Mister Freeze, encouragé par le Pingouin, décide de tester sa dernière invention sur deux criminels, Killer Croc et Bane, la situation dégénère rapidement.Ces derniers prennent une taille gigantesque, proche d'un building, et sont désormais capables de geler entièrement la ville de Gotham City. Batman, épaulé par Robin, Nightwing, Flash et Arrow, devra recourir à de puissants exosquelettes gigantesques afin de lutter contre ses ennemis...