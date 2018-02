Pour la 44e édition du Prix du livre Inter, Leïla Slimani devient présidente

Succédant à Élisabeth Badinter, qui avait assuré la présidence de la 43e édition du Prix du livre Inter, c’est désormais à Leila Slimani qu’il revient d’endosser ce rôle. Devenue l’ambassadrice de la francophonie et représentant à ce titre directement Emmanuel Macron, l’auteure présidera au bon déroulement de la 44e édition de cette récompense.





À présent que la présidente est connue, elle devra recruter un jury, et pour ce faire, les auditeurs de la radio, et les autres, devront faire parvenir un courrier, pour convaincre. Du 13 février au 13 mars, les lettres pourront être envoyées à la radio, et l’on connaîtra la liste des 10 titres retenus entre le 27 mars et le 3 avril.

Le livre primé pour 2018 sera dévoilé le 4 juin.

« Nos parents nous ont toujours dit, à mes sœurs et moi, que notre corps nous appartenait, qu’on avait le droit d’en disposer comme on voulait. Et, en même temps, qu’on n’avait pas le droit de se promener avec un homme. Allez comprendre », assure la romancière, évoquant l’éducation que lui ont donnée ses parents.

On peut écouter actuellement l’émission où Nicolas Demorand s’entretient avec la présidente. « La francophonie, elle a un passé, elle a même un passif : aujourd’hui, il faut lui inventer un avenir », précise-t-elle, interrogée justement ses fonctions prises voilà près de quatre mois.